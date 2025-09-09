"C'est fou comme c'était facile" : "La Montagne" de Game of Thrones bat un record en soulevant 510 kilos

L'acteur, plus connu pour son rôle dans Game of Thrones que pour ses exploits sportifs, est pourtant une vraie légende.

Hafthor Julius Björnsson ne vous dit peut être rien, normal l'hommes est plus connu par les fans de Game of Thrones pour son rôle de "La Montagne" à partir de la saison 4. Ce dernier, adepte du soulevé de poids a établi dimanche un nouveau record du monde du soulevé de terre. L'Islandais a soulevé une barre de 510 kilos pour remporter le Championnat du monde de soulevé de terre de Giants Live à Birmingham. Il avait déjà battu ce record du monde il y a quelques semaines avec 505 kilos et avait immédiatement annoncé se lancer dans l'assaut d'un nouveau record.

"C'était fou comme c'était facile. Je crois sincèrement que j'aurais pu soulever 530 kilos", a-t-il écrit sur Instagram pour accompagner une vidéo de son record. Avec 129 records du monde au total durant sa carrière, il est le troisième homme fort le plus décoré de l'histoire. Dans sa carrière, il a notamment remporter l'Arnold Strongman Classic, le titre d'homme le plus fort d'Europe et celui d'homme le plus fort du monde.