6 conseils pour bien choisir votre salle de sport

Faire du sport oui, mais dans quelle salle ? Voici six conseils pour bien la choisir.

"Cette fois, c'est la bonne : je te jure, je me lance et je vais m'inscrire à la salle de sport !" - "Oui mais laquelle ?". Faire du sport et prendre la décision d'en faire, c'est une très bonne chose car vous avez trouvé la motivation, mais il faut maintenant choisir la bonne salle. Et en avoir une juste en bas de chez soi n'est pas le meilleur des arguments pour la sélectionner.

Le premier critère de choix dépend du budget. Faire du sport à la maison ou dehors n'a aucun coût ou quasiment pas, s'inscrire à la salle, oui. Les coûts mensuels ou annuels peuvent être le principal facteur limitant dans notre choix. Il est judicieux de commencer par déterminer clairement le montant que nous sommes prêts à dépenser, afin d'éviter de trouver une salle de sport qui nous plaît mais qui dépasse notre budget.

Les équipements sont ensuite à scruter. Une petite salle avec un tapis de course et trois machines ne sera peut être pas suffisant suivant ce que vous voulez faire. Si vous avez besoin d'une piscine, par exemple, la recherche sera plus précise. Ou peut-être que vous souhaitez une grande variété d'équipements de musculation et de cardio ? Les photos et vidéos de salles de sport locales sont déterminantes pour voir si l'équipement qu'elles proposent répond à nos besoins. Les douches (et leur propreté) sont également un facteur déterminant et qui peut vous faire changer d'avis sur la salle...

En lien avec le prix que vous êtes prêt à débourser, il faudra savoir si vous avez besoin d'un entraînement spécial. Des cours collectifs ou un accompagnement personnalisé par un coach sont généralement plus chers et toutes les salles n'offrent pas cette possibilité. La localisation de la salle est, malgré ce qu'on a dit plus haut, quand même importante. Tout simplement car cela permet de savoir si vous voulez faire de l'exercice régulièrement ou pas.

Les horaires de la salle sont également très importants suivant votre travail et emploi du temps. Certaines salles sont ouvertes durant un large créneau horaire, vous permettant d'aller faire une séance avant le travail, à la pause déjeuner ou après... Si vous avez opté pour des cours collectifs, il faut faire attention aux horaires proposés car vous n'aurez pas forcément le choix.

Enfin, un essai gratuit, une visite autorisée avant la souscription, toutes les offres proposées sont importantes. Attention également à la signature de certains contrats amenant des frais surprises, lisez bien tout dans son intégralité. Lire les avis de certains utilisateurs permet aussi de faire une vraie étude de marché et de faire une pré sélection avant de faire un choix définitif.