La marche rapide est la plus bénéfique, voici la vitesse idéale

Marcher oui, mais à quelle vitesse ? Si vous avez l'habitude de faire une marche rapide, c'est une très bonne nouvelle.

La marche, tout le monde (ou presque) la pratique quotidiennement. Si vous avez l'habitude des phrases toutes faites sur le nombre de pas que vous devez faire au quotidien, sachez que la vitesse de vos pas a également une importance et que la marche rapide a des effets bénéfiques sur la santé.

De façon générale, les médecins encouragent les formes d'exercice gratuites, accessibles et non intimidantes, comme la "marche", souvent négligée. La revue The Lancet a constaté que les personnes effectuant 7 000 pas par jour présentaient un risque de décès prématuré de 47% inférieur, toutes causes confondues, ainsi qu'une diminution des risques de maladies cardiaques, de cancer, de diabète de type 2, de démence et de dépression.

Mais parlons donc de la vitesse. Parler de "marche rapide" peut paraître vague, surtout que son rythme varie d'une personne à l'autre. Cependant, selon le National Health Service, "une marche rapide se fait à environ 4,8 kilomètres par heure, ce qui est plus rapide qu'une promenade tranquille".

Un bon moyen de savoir si vous avez atteint ce rythme est de faire le "test du chant", qui implique de respirer et de contrôler sa voix. "Nous pouvons percevoir que nous marchons vite si nous pouvons encore parler, mais nous ne pouvons pas chanter les paroles d'une chanson", explique le service de santé.

La marche rapide est associée à une meilleure longévité que les allures plus lentes, probablement car elle sollicite davantage le cœur. Plus précisément, elle a été associée à une réduction de 20% des décès prématurés, contre seulement 4% chez les marcheurs lents. Rassurez vous, des bénéfices pour la santé ont été constatés même chez les personnes ne marchant que 11 minutes d'un bon pas par jour.

Car comme le souligne le NHS, "on n'a pas besoin de marcher pendant des heures". Dix minutes de marche rapide par jour "offrent de nombreux bienfaits pour la santé et sont comptabilisées dans vos 150 minutes d'exercice hebdomadaire recommandés.