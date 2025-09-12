Max Verstappen va devoir passer son permis de conduire

On peut être une star de la F1, multiple champion du monde et devoir passer son permis de conduire... enfin presque.

Les fans de sport automobile connaissent tous Max Verstappen, quatre fois champion du monde de F1, vainqueur du dernier Grand Prix à Monza il y a quelques jours, mais pourtant, pas habilité à conduire partout. Même lui doit prouver qu'il mérite de rouler et ce jusqu'au Nürburgring, circuit automobile légendaire située en Allemagne.

Le pilote néerlandais s'attaque en effet à un défi de taille en ce moment : celui d'obtenir son "permis" pour participer à la Langstrecken-Serie, une course de GT au Nürburgring. En mai dernier, le pilote Red Bull s'était familiarisé avec la discipline sous un pseudo qui avait fait bien marrer tout le paddock : celui de Franz Hermann, illustre inconnu quoi que référence vaguement historique.

Or sur le Nürburgring, circuit reconnu mondialement, on ne peut pas simplement se pointer avec un CV prestigieux, même si on s'appelle Max Verstappen ou Lewis Hamilton d'ailleurs. Depuis le tragique accident il y a dix ans de Jann Mardenborough, sorti violemment au volant de sa Nissan GT-R, décollant sur la bosse au virage de Flugplatz puis retombant derrière le grillage de sécurité, faisant un mort et plusieurs blessés parmi les spectateurs, tous les pilotes désireux de prendre le départ avec une GT3 doivent passer par un rite d'initiation strict.

Ce rite comprend une formation théorique, une course dans un véhicule plus "sage", et surtout, aucune faute sur 14 tours pour décrocher le précieux sésame. Au programme donc pour Verstappen : vendredi, sa session théorique. Ensuite, ce sera le volant d'un Porsche Cayman GT4 CS avec l'équipe Lionspeed GP pour évaluer ses performances sur piste plus "soft".

Et s'il s'en sort sans la moindre erreur sur ces 14 tours, il pourra enfin viser les GT3… peut-être au volant d'une Ferrari 296 GT3, si les bruits de paddock se confirment. Pour les non puristes qui ne comprennent pas un tel cérémonial, le Nürburgring dans sa version longue n'est pas une piste comme les autres. Tracé historique qui n'est plus emprunté par les F1 depuis les années 1970, il promet toujours des courbes difficiles, des accidents sévères et des nuits très compliquées pour les pilotes....