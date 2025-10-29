Ce sont les trois meilleurs exercices contre l'insomnie

Des problèmes de sommeil ? Voici quelques exercices pour lutter contre ce phénomène.

Se réveiller au beau milieu d'une nuit de sommeil n'est pas très agréable, surtout quand cela est récurent et qu'il est impossible de se rendormir. Mais savez vous qu'il existe plusieurs exercices qui permettent de lutter contre ce véritable fléau ? Selon l'enquête INSV / MGEN (Journée du Sommeil 2023), environ 20% des Français déclarent souffrir d'insomnie et 42% disent avoir au moins un trouble du sommeil. Un chiffre conséquent, qui peut être rectifié par des traitements, mais également par l'exercice physique.

Une étude publiée dans BJM Evidence-Based Medicine révèle que le tai-chi , le yoga , la marche rapide et le jogging pourraient être les meilleures formes d'exercice contre l'insomnie. Les auteurs de cette recherche ont réalisé une analyse comparative de plusieurs études, incluant 13 approches thérapeutiques différentes pour soulager l'insomnie, dont sept étaient basées sur l'exercice physique : yoga, tai-chi, marche ou jogging, exercice aérobique avec musculation, musculation seule, exercice aérobique combiné à d'autres types de thérapie et exercice aérobique combiné.

Les conclusions sont plutôt encourageantes car le yoga, en particulier, a entraîné une augmentation significative de la durée totale du sommeil, de près de deux heures, et pourrait améliorer l'efficacité du sommeil de près de 15% indiquent les chercheurs.

La marche ou le jogging semblent également réduire significativement la gravité de l'insomnie de près de 10 points, tandis que le tai-chi peut améliorer la qualité du sommeil de plus de 4 points, augmenter la durée totale du sommeil de plus de 50 minutes et raccourcir le temps d'éveil de plus d'une demi-heure. Il peut également raccourcir la latence d'endormissement d'environ 25 minutes.

Le yoga, en favorisant la conscience corporelle, respiration et pleine conscience, aide à réduire anxiété et dépression, améliorant ainsi le sommeil. Le tai-chi, grâce à la respiration et la relaxation, apaise le système nerveux, régule les émotions et limite l'inflammation. La marche rapide et le jogging, en stimulant énergie, mélatonine et sommeil profond tout en réduisant le cortisol, favorisent aussi un repos de qualité. Attention tout de même, chaque personne est différente et certains exercices fonctionnent pour les uns et absolument pas pour les autres.