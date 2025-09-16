Dani Ceballos a appelé De Zerbi après son transfert avorté pour cette raison

Alors que l'OM se déplace sur la pelouse du Real Madrid ce mardi 16 septembre en Ligue des champions, Dani Ceballos aurait appelé le technicien italien.

Interrogé sur le transfert avorté de Dani Ceballos à l'OM dans les dernières heures du mercato, le coach italien a regretté le choix de l'Espagnol en conférence de presse avant l'entrée en lice de Marseille en Ligue des champions, face au Real. "'Cest quelque chose qui reste entre nous. C'est un grand joueur, une grande personne. Malheureusement, il n'a pas voulu venir chez nous. Il joue déjà dans une grande équipe. Il ne vient pas dans une autre grande équipe comme l'OM. Une équipe spéciale. Mais demain, on a acheté des excellents joueurs, et je pense que c'est la vie, le foot."

L'entraîneur italien avait d'ailleurs convaincu le milieu de terrain avec un projet sur mesure comme l'explique Marca. Il l'avait placé au cœur de son jeu et lui avait témoigné une affection que Ceballos appréciait. D'ailleurs, après avoir rejeté l'offre à la dernière minute, le joueur a personnellement appelé l'entraîneur pour s'excuser et le remercier de son implication.