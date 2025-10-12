C'est la posture du yoga qui renforce tout le corps

Nombreux sont les adeptes du yoga, mais il y a une position qui peut tout changer.

Le yoga est devenu l'un des disciplines à la mode ces dernières années. La pratique permet non seulement de mobiliser tout le corps et d'améliorer la relaxation et la souplesse, mais il est aussi très utile pour renforcer le corps avec certaines positions faciles à exécuter.

Car contrairement à ce que l'on peut penser, le yoga présente de nombreux bienfaits qui vont au-delà de la relaxation. C'est un moyen sûr et efficace de renforcer le corps. Il complète parfaitement d'autres sports comme la course à pied, le cyclisme, le Hyrox ou le CrossFit.

Il existe différentes postures de yoga qui peuvent nous aider à développer notre force. La célèbre planche (phalakasana en yoga) est l'une des plus connues, non seulement dans cette discipline, mais est également largement utilisée pour renforcer le tronc, les bras et le dos.

Le chien tête en bas est peut-être l'une des postures de yoga les plus connues, qui étire et mobilise également le corps et le dos. Mais s'il existe une posture que peu de gens connaissent et qui renforce tout le corps : la posture de la chaise, ou utkatasana. Simple à réaliser, elle peut s'avérer très difficile selon la force déployée. Elle renforce tout le corps : bras, dos, ceinture abdominale, mais surtout jambes et fessiers. Elle contribue également à améliorer l'endurance.

Et pour la pratiquer, c'est très simple : tenez-vous debout, les pieds parallèles, joints ou légèrement écartés, selon votre niveau et votre aisance. Pliez les genoux et poussez les fesses vers l'arrière, comme si vous étiez assis sur une chaise invisible, mais pas à un angle de 90 degrés. Cette position sollicite déjà beaucoup les jambes, mais si vous souhaitez la renforcer et renforcer également vos abdominaux, votre dos et vos bras, levez les mains au-dessus de la tête.

Si l'on souhaite perdre du poids, on peut aussi y parvenir en pratiquant le yoga. Bien sûr, comme toujours, tout dépend de l'exercice et de la régularité". Des pratiques comme le Vinyasa ou le Power Yoga sont physiquement exigeantes et aident à brûler des calories, mais au-delà de l'exercice, le yoga favorise une relation plus consciente avec son corps et sa nutrition, ce qui peut être la clé d'une perte de poids durable.