Depuis son arrivée en Espagne, Kylian Mbappé est accro au jambon : "je cherche les endroits où manger le meilleur"

La star française du Real Madrid a croqué l'Espagne à pleines dents.

Depuis son arrivée en Espagne pour rejoindre le Real Madrid à l'été 2024, en partant avec fracas du PSG, Kylian Mbappé ne se contente pas d'exceller sur le terrain. Meilleur buteur de la Liga et soulier d'or européen de la saison, il n'a toutefois pas remporté de gros trophées la saison dernière, mais fait tout pour séduire le public madrilène.

Et pour y parvenir, il ne se contente pas de mouiller le maillot sur le terrain. Mbappé s'est immergé dans la culture gastronomique du pays. Dans une conversation avec le célèbre streamer espagnol Ibai Llanos, le joueur s'est livré sur un de ses nouveaux plaisirs coupables : le jambon ibérique. "J'aime la nourriture, surtout le jambon. Depuis mon arrivée en Espagne, je cherche les meilleurs endroits où manger du jambon", a-t-il confié.

Lorsqu'Ibai lui a offert une boîte contenant un assortiment de jambon et une tranche de queso manchego, le célèbre fromage espagnol, Mbappé a avoué ne pas connaître cette dernière spécialité avant ce cadeau. Mais il n'a pas tardé à déclarer que la combinaison du jambon et du queso lui plaisait énormément.

Ce désir de goûter aux saveurs espagnoles s'inscrit dans une démarche plus vaste (et finalement assez grossière) d'intégration, a l'image d'un Luis Enrique qui s'est rapidement mis à parler Français après son arrivée à Paris. Pour Mbappé pas de problème de langue, il parlait couramment espagnol. Mais s'adapter au quotidien en Espagne, découvrir ses traditions culinaires, c'est autre chose. Et sur le jambon, c'est un vrai coup de cœur qui dépasse la France.

Pour un athlète de haut niveau comme lui, le choix du jambon ibérique n'est pas anodin. Riche en protéines, en acides aminés essentiels et en graisses saines, ce mets permet d'allier plaisir et performance à condition d'en faire un usage modéré bien évidemment. En somme, Mbappé ne se contente pas de marquer des buts, il savoure l'Espagne...