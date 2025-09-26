Il atteint le sommet à 8163m à 86 ans et entre dans l'histoire

Un homme âgé de 86 ans a réalisé un exploit inimaginable pour entrer dans l'histoire.

Carlos Soria, une figure bien connue en Espagne pour ses exploits face à la montagne a écrit une nouvelle ligne de son histoire en cette fin de mois de septembre en gravissant à 86 ans, le Manaslu. Il s'agit du huitième plus haut sommet de la planète (8 163 mètres). Avec ce record, il devient tout simplement la personne la plus âgée à atteindre un sommet de plus de 8 000 mètres. Son exploit pulvérise le précédent record, détenu par le Japonais Yuichiro Miura , qui avait gravi l'Everest en 2013 à l' âge de 80 ans.

Plus de trois jours de traversée ardue sur les pentes enneigées et glacées du huitième plus haut sommet de la planète. Un exploit surtout après son terrible accident qui lui a failli lui coûter la vie en mai 2023, lorsqu'un sherpa l'a renversé à 7 700 mètres d'altitude sur le Dhaulagiri, lui fracturant le tibia lors d'une descente mouvementée. Pour cette ascension légendaire, Carlos Soria était entouré des sherpas Mikel Sherpa, Nima Sherpa, Phurba Sherpa et Luis Miguel Soriano qui atteignent également le sommet.

Mais ce n'est pas la première fois qu'il atteint ce sommet ! L'alpiniste faisait partie de la première expédition espagnole à conquérir un sommet de huit mille mètres au printemps 1975, avec Jerónimo López et Gerardo Blázquez. Au total, l'alpiniste de 86 ans a gravi 12 des 14 sommets de huit mille mètres, et en a conquis dix après avoir eu plus de 60 ans.