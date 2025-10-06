La folle villa de Zinedine Zidane à plus de 7 millions d'euros inspirée de l'hôtel George V

La légende de l'équipe de France a une splendide demeure du côté de Madrid.

Légende vivante du football français, "Zizou" est une icone planétaire et adulé par un grand nombre de personnes à travers le monde. Champion du monde, vainqueur de la Ligue des champions, Ballon d'or... Zidane a tout gagné, ou presque, en tant que joueur, mais également en tant que coach du Real pendant plusieurs années.

C'est justement à Madrid que le Français a une vie paisible avec sa famille. Et le Français n'a pas lésiné sur les moyens pour sa maison qui est estimée à plus de 7 millions d'euros et qui risque de prendre de la valeur dans les années à venir.

Située à l'est de Madrid, dans l'un des quartiers les plus prestigieux de la capitale. Construite en 2003 par l'architecte Joaquin Torre, la villa est inspirée d'un hôtel de luxe parisien, le George V.

Difficile à croire quand on parle d'une maison à 7 millions, mais la villa de Zinedine Zidane n'est pas dans l'excès et le luxe outrancier. Proche de l'aéroport de Madrid, la propriété dispose d'un grand jardin conçu par le paysagiste connu pour son travail au parc d'attractions Port Aventura.

À l'extérieur on y trouve une piscine assez spacieuse, idéale pour se détendre et profiter su soleil en famille ou avec des amis, éléments essentiels pour l'ancien capitaine des Bleus. Et bien évidemment qui dit Zidane, dit football. On y retrouve également un terrain de football privé.

À l'intérieur, sa maison est d'un style raffiné à l'image de l'hôtel parisien, tout en conservant son premier amour à proximité, le sport avec une grande salle équipée qui lui permet de rester en forme et de se dépenser quand bon lui semble. La demeure s'étend sur plus de 1 000 mètres carrés répartis sur deux étages. Reste à savoir si, après la Coupe du monde 2026, il va prendre les reines des Bleus et se rapprocher de la France pour vivre ou rester en Espagne...