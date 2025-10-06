"Lamentable" : l'agacement autour de Pogacar

Sacré champion d'Europe ce dimanche en France, le Slovène a été victime de certains supporters.

Bis repetita. Ce dimanche, comme lors des championnats du monde de cyclisme, Tadej Pogacar a écrasé la course. Attaquant encore km)une fois très loin de l'arrivée (, il s'est imposé en solitaire et avec une marge ultra conséquente sur le champion d'Europe du chrono, Remco Evenepoel, mais également l'héroïque Paul Seixas. "Quand je préparais la course mentalement, je savais qu'elle ferait 120 km de long parce qu'il allait partir, a expliqué son coéquipier slovène, Matej Mohoric. Tadej nous avait dit qu'il voulait rendre la journée difficile, qu'on pousse fort en côte et qu'il essaierait d'attaquer au dernier passage sur la plus longue montée. Il n'était pas sûr d'y aller seul ou d'emmener quelqu'un avec lui..."

Mais pendant la course disputée en France, en Ardèche, les spectateurs n'ont pas été respectueux. À 40 kilomètres de l'arrivée, des images captées par la télévision montrent des spectateurs collant sur le dos du double champion du monde des stickers provoquant l'énorme colère des réseaux sociaux. "Les fans européens n'ont aucun respect pour les coureurs". "C'est terrible à voir ! Et si jamais il avait chuté ?" se demande un utilisateur. "Il devrait y avoir une loi du type "Ne pas toucher" pour les spectateurs". "Ils se comportent mieux au Rwanda qu'en Europe" (pas faux quand on voit dans quelle ambiance s'est disputée les Mondiaux), "incomparable la façon dont le public respectait les cyclistes lors du mondial de cyclisme en Afrique, comparée à ce qu'ils font en Europe". "Lamentable", "idiots" lancent enfin certains spectateurs.