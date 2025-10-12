Marina Ferrari : la nouvelle ministre des Sports est la cousine d'une journaliste bien connue

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a de nouveau nommé Marina Ferrari comme ministre des Sports ce dimanche 12 octobre. Elle était déjà membre du gouvernement Lecornu I...

Dans l'anonymat, une nouvelle ministre a fait son apparition la semaine dernière et revient encore ce dimanche dans la composition du gouvernement Lecornu II. Une énième, la sixième depuis 2017, après un bref passage de Marie Barsacq. Après l'euphorie des JO, le sport semble redevenir un lointain sujet malgré les promesses et l'héritage annoncé des JO. Et avec a démission immédiate de Sebastien Lecornu, l'avenir du sport en France est encore incertain.

Née à Aix les Bains il y a 51 ans, députée MoDem de la première circonscription de la Savoie, Marina Ferrari est méconnue du grand public. Passionnée de ski, elle devrait être le visage du ministère pour les JO d'hiver qui approchent à grand pas (février 2026).

Ferrari, un nom pas tout à fait inconnu et très politique

Elle n'est toutefois pas une étrangère dans le paysage politique. Élue locale de longue date, vice-présidente du département de Savoie entre 2015 et 2021, elle s'est fait connaître pour son ancrage territorial. Et la famille Ferrari est connue car son oncle Gratien Ferrari fut maire et député d'Aix-les-Bains, tandis que sa cousine est tout simplement la journaliste star de Cnews, Laurence Ferrari.

Marina Ferrari était déjà dans le gouvernement, entrée il y a plus d'un an, en février 2024, sous la direction de Gabriel Attal, qui lui avait confié le poste de secrétaire d'État chargée du Numérique, avant de devenir ministre déléguée à l'Économie du tourisme dans le gouvernement Barnier, puis sous François Bayrou.

De retour au ministère des Sports, Marina Ferrari pourra-t-elle se mobiliser sur un dossier très chaud avec les JO 2030 organisés en France ? Le projet de loi olympique, adopté au Sénat en juin, est bloqué depuis la chute du gouvernement Bayrou. Ce dernier doit pourtant faciliter l'organisation des Jeux via des dérogations en matière d'urbanisme, de logement, de sécurité ou encore de travail...