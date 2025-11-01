Beaucoup l'ignorent, voici ce que vous devez manger pendant votre séance de sport

Peu de gens prennent le temps de le faire, mais il est important de manger durant votre séance de sport.

La pratique sportive, si vous voulez avoir des résultats, ne se fait pas en un claquement de doigts. ll faut être être rigoureux dans votre démarche à travers des exercices bien ciblés, un temps adapté par rapport à votre emploi du temps et une alimentation contrôlée.

Il y a souvent le fameux débat de manger avant ou après votre séance de sport. Malgré de nombreuses études et avis d'experts, il n'y a pas de réponse formelle à vous fournir. En revanche, beaucoup de monde s'accorde sur le fait de devoir manger en plein milieu de votre séance de sport, surtout si elle dure au minimum une heure.

Plus l'entraînement est long, plus l'apport énergétique doit être important pour ne pas faiblir en cours de route ou être totalement à bout de force à la fin. Cette règle est particulièrement importante si vous faites de la course ou des sports collectifs. "La principale source d'énergie des muscles est la graisse, mais lorsque les exigences d'un exercice intense augmentent, nous devons recourir à une source supplémentaire de glycogène stocké", explique un membre du secteur nutrition de la Société espagnole d'endocrinologie et de nutrition.

"Par conséquent, si nous pouvons fournir un glucide au milieu de l'exercice, qui pénètre rapidement dans la circulation sanguine, qui est rapidement absorbé et qui augmente la glycémie, nous évitons d'épuiser les réserves de glycogène", poursuit-il. Puissance, endurance et concentration, tels sont les bénéfices par cette prise d'aliment pendant l'exercice.

Manger oui, mais quels aliments alors ? Et bien comme ce que vous voyez à la télé lors de certains évènements, des fruits basiques sont très bons comme les bananes, les dattes et les raisins secs. Mais si vous ne voulez pas vous encombrer et avoir une attitude "professionnelle", il existe des gels que vous voyez souvent dans la bouche des coureurs du Tour de France qui contiennent notamment du glucose et du fructose. Dernière solution, toute aussi simple et accessible, des barres énergétiques et des boissons énergisantes à base de glucides feront également l'affaire.