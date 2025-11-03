"Oui", Emmanuel Macron a donné sa réponse et va parler dans cette émission

Le Président de la République va parler, il a dit oui à cette émission.

Une intervention du président Emmanuel Macron est-elle possible ? La réponse est "oui". L'annonce a été faite lundi 6 octobre et est intervenue dans un contexte incertain autour d'une vraie prise de parole officielle du Président face à la crise politique que traverse le pays depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois.

Mais attention, on ne parle pas d'une prise de parole immédiate pour évoquer cette crise, mais d'une intervention dans la fameuse émission de sport, L'Equipe du soir sur la chaine L'Equipe pour évoquer sa passion. Interrogé ce lundi dans le Buzz TV (chaîne Figaro) sur la possibilité de voir Emmanuel Macron intervenir dans l'émission sportive comme a pu le faire François Hollande et Nicolas Sarkozy (pour la 2000e de l'émission), Olivier Ménard, présentateur de l'émission, a donné avec certitude une réponse : "Oui".

"Il nous a dit oui, mais il a un agenda avec une visibilité de 48 heures ! Si on prépare une émission en direct et si pour des raisons d'actualités ou de planning, il annule, c'est un peu embêtant. Mais je pense qu'on la fera parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le sport. On a des choses à lui demander". Pour rappel, le président est un fervent fan de sport. Il ne loupe pas une occasion pour suivre les résultats de son club de coeur, l'Olympique de Marseille. On l'a d'ailleurs vu réagir lors de sa première campagne présidentielle ou encore lors de la préparation de son discours à l'ONU avec la victoire de l'OM, 1-0, face au PSG.

Le contexte politique actuel étant difficile, l'intervention d'Emmanuel Macron dans une émission sportive est loin d'être actée et il ne faut pas s'attendre à le voir dans les prochaines semaines. Les critiques pourraient être très nombreuses et les appels à la démission encore plus. On mise plutôt sur une intervention à la fin de son quinquennat, après 2027.