La marche japonaise, nouvelle tendance qui promet meilleure forme physique, meilleur sommeil et réduction de la graisse abdominale

Marcher est souvent la base de la pratique sportive pour de nombreuses personnes et c'est bénéfique.

Marcher, un plaisir pour certains et certaines, mais une activité plus monotone pour beaucoup. Nombreux sont ceux qui pratiquent la marche, mais peu nombreux sont ceux qui mettent un peu de piment dans cet exercice accessible à tous. Alors pourquoi pas tenter la marche japonaise (une idée développée par le professeur Hiroshi Nose et le professeur associé Shizue Masuki de l'Université Shinshu de Matsumoto, au Japon). Cette dernière améliore la condition physique et demande un minimum d'effort sans équipement de marche coûteux. "C'est l'alternance entre lent et rapide qui crée cet effet", a expliqué un médecin pour HLN.

Cette méthode repose sur le principe d'une marche fractionnée. Pour la réaliser, on alterne tout simplement trois minutes de marche rapide et trois minutes de marche facile, on appelle également cela la "méthode de marche 3-3". Pour obtenir des effets, cette activité doit se pratiquer, dans l'idéal, pendant une demi-heure, quatre fois par semaine.

L'objectif est d'augmenter sa fréquence cardiaque pendant les phases rapides jusqu'à ce qu'on puisse à peine parler sans pouvoir tenir une conversation facilement. Les chercheurs estiment que cela représente 70% de votre capacité d'exercice maximale.

Une étude relayée par le site Margriet, explique les bienfaits de cette technique. 246 participants, divisés en trois groupes ont été sollicités. D'un côté des participants ne marchaient pas et de l'autre un panel marchait de manière modérément intensive (au moins 8 000 pas par jour, quatre fois par semaine). Enfin un dernier groupe pratiquait la marche fractionnée (trois minutes de marche lente alternées avec trois minutes de marche rapide, pendant une demi-heure, quatre fois ou plus par semaine), la fameuse marche japonaise.

Et le résultat est sans appel puisque le groupe de marche fractionnée a eu des améliorations de sa force, de son endurance et d'une baisse de sa tension artérielle, plus importantes que le groupe de marche d'intensité modérée. La pratique de la marche japonaise a également permis aux participants de perdre du poids et renforcé leurs muscles des jambes. Alors, un chronomètre, des baskets et c'est à vous de jouer !