La maman de Léon Marchand a pris la parole dans le cadre de l'événement Demain le sport, organisé mardi 7 octobre par Radio France, France Télévisions et L'Équipe.

Une prise de parole très rare. La maman de Léon Marchand s'est exprimée dans l'évènement "Demain le sport" ce mardi 7 octobre. A travers une longue discussion en compagnie de la maman de Kylian Mbappé, les deux mères se sont exprimés sur la carrière de leur fils et les chamboulements à la maison.

"On a repoussé le plus possible. Le double projet sportif et universitaire était intéressant aux États-Unis. On n'a pas été inquiets, on voulait qu'il s'autonomise" explique Céline Bonnet sur le départ de Léon Marchand tout en admettant que ce départ a été difficile à vivre pour la famille. "J'ai trouvé le départ de Léon difficile, Oscar (son frère NDLR) aussi je pense. Ça fait un trou dans la maison. On a pris un chien mais ça ne remplace pas (rires). Il y a eu quelques soucis, mais on y est arrivés."

Et désormais, face à la notoriété, Léon Marchand "ne revient plus, c'est trop dur" explique-t-elle. "C'est triste d'être quatre fois champion olympique et de ne pas pouvoir aller en boîte de nuit, boire des verres et être avec des amis alors qu'il se prépare depuis des années. C'est dommage. Mais il est dans l'acceptation, il sait que sa vie est comme ça. Au final, ils sont chanceux, ce sont des privilégiés" conclut la maman de Léon Marchand qui encourage son fils à ne pas se mettre la "pression" pour les JO 2028, "tu as déjà tout gagné" lui lance-t-il.