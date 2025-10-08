De quoi est mort Guillaume Di Grazia ? Les causes du décès se précisent, Eurosport salue "un personnage haut en couleurs"

Le journaliste TV Guillaume Di Grazia est décédé à l'âge de 52 ans ce mardi. Un accident lors d'une fête taurine est évoqué.

Le journaliste sportif Guillaume Di Grazia, voix emblématique du cyclisme sur Eurosport, est décédé ce mardi à 52 ans des suites d'un accident lors d'une fête taurine. Celui qui était la voix du cyclisme sur la chaîne depuis plus de 20 ans a été été victime de ce grave accident lors d'une fête votive, à Langlade dans le Gard, il y a deux jours. Mis en retrait plusieurs fois cette année suite à des comportements inappropriés, il avait quitté Eurosport cet été.

Entré comme stagiaire à Eurosport en 1999, Guillaume Di Grazia était rapidement devenu un pilier du média sportif, couvrant avec passion et expertise les plus grandes courses cyclistes. Tour de France, Giro, Vuelta... son timbre de voix si reconnaissable a accompagné des générations de passionnés de la petite reine. Au-delà du cyclisme, Guillaume Di Grazia avait aussi brillé dans les commentaires de football, de biathlon ou de saut à skis.

Mais derrière le professionnalisme sans faille du journaliste, son image avait été ternie par des polémiques à répétition concernant des accusations de comportements déplacés en coulisses. En mai dernier, Guillaume Di Grazia avait écopé d'une première suspension d'une semaine suite à un geste déplacé envers une maquilleuse lors de Paris-Roubaix. Malgré des excuses, d'autres témoignages de comportements inappropriés avaient ensuite été rapportés aux ressources humaines d'Eurosport.

Guillaume Di Grazia avait été écarté d'Eurosport cet été

Une seconde mise à l'écart, plus longue cette fois, avait été décidée en juillet, privant Guillaume Di Grazia de son événement fétiche, le Tour de France. La direction lui avait signifié qu'il ne serait plus en cabine pour commenter la Grande Boucle. Ses fonctions avaient été assurées par Louis-Pierre Frileux et Florian Pigeon, en alternance. Un choix sur lequel la chaîne n'est jamais revenue.

Début août, la nouvelle tombait sobrement. Par un simple message à certains collègues, Guillaume Di Grazia annonçait son départ d'Eurosport, mettant un terme à 26 années de collaboration. Licenciement pour faute ou accord à l'amiable ? Le flou demeure sur les conditions de ce divorce, la direction se bornant à confirmer laconiquement : "Il a quitté l'entreprise". Le principal intéressé, lui, n'a jamais donné sa version des faits.

Eurosport réagit à la mort de Guillaume Di Grazia

C'est dans ce contexte que la chaîne a dû réagir ce mercredi au décès de Guillaume Di Grazia. "Mercredi, nous avons eu la douleur d'apprendre la mort accidentelle de Guillaume Di Grazia, à 52 ans. Membre de la rédaction d'Eurosport durant 26 ans, Guillaume était un journaliste à part, visionnaire, passionné qui aura durablement marqué l'histoire de la chaîne. Toutes nos pensées vont à ses proches et tous ceux qui l'aimaient, Ciao Guillaume", a écrit Eurosport sur son compte X.

Dans un article publié sur son site ce mercredi après-midi, la chaîne salue un "esprit créatif, couplé à un très grand professionnalisme", un journaliste avec le "sens de la formule", quia créé des rendez-vous majeurs comme l'émission les "Tontons Flankers" ou les "Rois de la Pédale", un "rendez-vous de référence que tous les fans de vélo connaissent". En plus d'être "une des grandes voix d'Eurosport", la chaîne évoque "surtout un personnage haut en couleurs, et pas seulement grâce à ses yeux vairons, qui le distinguaient tant". Le tout sans revenir sur la séparation douloureuse de cet été.

Un taureau et un cheval... Les circonstances encore floues de la mort de Guillaume Di Grazia

Alors qu'il venait de fêter ses 52 ans le week-end dernier, Guillaume Di Grazia a donc perdu tragiquement la vie mardi. C'est au cœur d'une fête votive, grands rassemblements populaires typiques du sud, que le destin l'a fauché. Dimanche, à Langlade dans le Gard, le journaliste participait à une abrivado. Il s'agit selon le communiqué de sa famille d'"une tradition camarguaise au cours de laquelle des taureaux sont conduits en course encadrés par des cavaliers".

Lors de cette manifestation à travers le village, en fin d'après-midi, un taureau et un cheval se seraient emballés selon plusieurs médias ainsi que l'AFP. Le Midi Libre indique que Guillaume Di Grazia, qui se trouvait sur le chemin des Cousses, à l'entrée du village, "aurait alors réussi à éviter le passage [du] taureau avant d'être finalement percuté de plein fouet par un cheval". Pris en charge dans un état grave, il a été transporté en urgence absolue au CHU de Nîmes, où il a finalement succombé à ses blessures deux jours plus tard.