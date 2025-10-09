"Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai été négligent" : les regrets de Vinicius Jr

L'attaquant brésilien a publié un long texte sur les réseaux sociaux, évoquant ses regrets.

Le footballeur brésilien a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Dans une longue story, il est revenu sur sa relation avec Virginia Fonseca, une présentatrice et influenceuse. L'histoire d'amour entre les deux se serait terminée à cause de prétendues captures d'écran de conversations entre le footballeur du Real Madrid et des mannequins.

La relation entre les deux n'était pas forcément confirmée, mais le Brésilien, comme la jeune femme, ont expliqué qu'ils apprenaient bien à se connaître. "Même si nous n'étions pas encore officiellement un couple, il y avait une connexion sincère" a lancé l'attaquant du Real Madrid. Face aux nombreuses réactions au Brésil, le vice capitaine du Real a décidé de publier un long message, montrant ses regrets.

La déclaration complète de Vinicius

Nous traversons tous des moments qui nous font réfléchir et grandir. J'ai récemment vécu une situation qui m'a fait réfléchir et reconnaître des attitudes qui ne représentaient pas la personne que je voulais être ni le type de relations que je souhaitais construire.

Virginia est une femme incroyable, une mère admirable, pour laquelle j'éprouve une immense affection et un immense respect. Depuis notre rencontre, elle est venue trois fois à Madrid pour me voir, laissant derrière elle sa routine, ses engagements et sa vie pour être avec moi. J'ai rencontré une mère admirable et une compagne incroyable.

Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai été négligent, que je n'ai pas réagi de la meilleure façon possible et que je l'ai déçue.

C'est pour cette raison que je tiens à m'excuser publiquement, le cœur ouvert, car je comprends qu'une véritable relation n'existe que lorsqu'il y a du respect, de la confiance et de la transparence.

L'idée est maintenant de tout recommencer. Sans mensonges, sans disputes, sans masques. Avec beaucoup d'amour, d'affection et de respect."