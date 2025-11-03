Elle abandonne la nationalité française et devient championne du monde pour un autre pays

La jeune athlète a eu un changement de nationalité payant, une mauvaise nouvelle dans l'optique des JO.

Changer de nationalité lorsqu'on est un sportif de haut niveau, cela arrive très souvent. En tennis, les exemples sont nombreux, surtout après la mise à l'écart de la Russie. En cyclisme, même chose, au handball on retrouve une équipe qatarie à l'accent brésilienne, portugaise.

En football, un joueur du nom de Luca Zidane ou encore Aymeric Laporte, Robin Le Normand ont tous changé de nationalité et les exemples sont extrêmement nombreux. C'est le cas aussi dans des sports un peu moins médiatiques avec notamment Jessie Kampman.

L'athlète, Française encore en début d'année, a décidé de changer de nationalité pour concourir sous un autre drapeau bleu, blanc, rouge, celui des Pays-Bas. Et malheureusement pour les Bleus, elle a été sacrée championne du monde de kitefoil à Cagliari il y a quelques jours.

Alors bien évidemment vous allez vous dire qu'est ce que le kitefoil ? Il s'agit d'une discipline aquatique, du kitesurf où la planche est équipée d'un foil, une aile immergée montée sur un mât. Ce système permet à la planche de s'élever au-dessus de l'eau, réduisant la traînée et augmentant la vitesse. Le rider, tracté par un cerf-volant (kite), glisse, même par vent léger, offrant une sensation de vol au-dessus de l'eau.

"Cet événement marque également le début de ma campagne olympique sous le drapeau néerlandais", a-t-elle lancé. "Je possède la nationalité hollandaise et j'ai fait le choix de changer de pays pour l'Olympiade de 2028", expliquait-elle dans Le Télégramme.

"J'y pensais déjà un petit peu parce que je savais qu'aux Pays-Bas, ils avaient une manière de fonctionner qui me correspondait un petit peu plus au sein de la Fédération. J'ai échangé avec Annelous (Lammerts, médaillée de bronze au JO de Paris 2024) et j'ai vu qu'ils avaient un chouette programme en kite. Leur manière de fonctionner m'a attiré. C'est pour ça que j'ai pris la décision".

Un choix assez logique finalement surtout que la jeune femme n'est pas née en France et est issue d'une union entre un père Sud-Africain et Hollandais et d'une mère Britannique. "Elle avait demandé la nationalité française à l'âge de 12 ans pour disputer les championnats de France d'Optimist."