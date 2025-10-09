En un mois, il gravit 72 sommets de plus de 4000m

Exploit incroyable aux Etats-Unis d'un homme qui a réussi à gravir plusieurs sommets en 31 jours.

Faire une randonnée ou gravir une montagne, selon les objectifs, est loin d'être accessible à tout le monde. Mais pas pour ce jeune homme, qui a réussi un exploit assez fou de gravir 72 sommets de plus de 4000m en un petit mois du côté des Etats-Unis en cette fin d'année 2025.

Il a réalisé cet exploit dans les 48 États continentaux à l'exception de l'Alaska et d'Hawaï en seulement 31 jours. Au cours de son long périple, il a parcouru 5 145 kilomètres et cumulé 123 045 mètres de dénivelé positif. Des chiffres absolument dingues.

"Quand j'ai commencé ce projet, ce n'était qu'une idée sur une carte, je pensais que c'était génial, mais je n'étais pas sûr que ce serait réalisable. Maintenant, je vois que c'était le cas, et au-delà des chiffres, c'est une véritable aventure : une façon de découvrir des lieux qui sont devenus très chers à mes yeux" a lancé Kilian Jornet dans des propos rapportés par Marca.

Kilian Jornet n'est pas à son premier exploit de ce genre. Il a déjà gravi les 177 montagnes des Pyrénées de plus de 3 000 mètres en seulement huit jours en 2023, et 82 dans les Alpes en 19 jours en 2024. Pour parvenir à réaliser ce nouvel exploit, le jeune homme a parcouru à vélo les chaînes de montagnes du Colorado, de Californie et de Washington et, une fois sur place, grimper à pied. Durant le périple, il a subi une perte de poids, des tempêtes de neige avec des températures sous -20 degrés... "J'ai été émerveillé par la nature sauvage, la faune et la diversité des paysages. J'ai aimé le faire seul, mais aussi parfois avec des amis qui venaient partager un moment et me faire visiter leur maison. Je suis très satisfait du résultat du projet."

Au final, comme l'explique Marca, Kilian Jornet a parcouru 5 145 km par ses propres moyens avec 4 133 km à vélo (80 %) et 1 011 km à pied (20 %), avec un dénivelé positif de 123 045 m. Si la majeure partie de la distance a été parcourue à vélo, près de 60 % du temps total a été parcouru à pied...