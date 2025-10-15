Jean-René Godart : de quoi est mort le journaliste sportif ? Une longue maladie évoquée

Membre de France Télévisions pendant plusieurs années, le journaliste Jean-René Godart est mort ce mercredi 15 octobre.

Les amateurs de cyclisme sont de nouveau en deuil. Après la mort du commentateur Guillaume Di Grazia il y a quelques jours, c'est une nouvelle voix du vélo qui s'éteint en la personne de Jean-René Godart. Membre de l'équipe de France Télévisions de 1994 à 2018, Jean-René Godart s'est éteint à l'âge de 74 ans, mercredi 15 octobre, a appris le service des sports de France Télé auprès de sa famille. Les circonstances de son décès n'ont pas été divulguées, mais le célèbre journaliste avait du prendre sa retraite il y a quelques années en raison d'une maladie rare.

Le célèbre journaliste a couvert pas moins de 33 éditions du Tour de France durant toute sa carrière de 1982 à 2015, date de son dernier. Jean-René Godart a également été l'une des voix des Jeux olympiques et de Roland-Garros pendant plusieurs décennies. Après avoir fait ses gammes à la radio sur Europe 1, il rejoint donc le service public en 1994. Il sera dans un premier temps à la rédaction d'informations générales de France 2, pour s'occuper des pages sports des journaux télévisés, avant d'intégrer le service des sports en 1999, où il sera sur une moto à l'avant ou l'arrière de la course à l'image d'un Thomas Voeckler à l'heure actuelle. Il s'occupera par la suite du résumé des étapes après la course.

Jean-René Godart a eu un virus au larynx comme Céline Dion

En décembre 2018, le spécialiste du cyclisme a du prendre sa retraite à contre coeur "pour des raisons de santé". Un départ évoqué sur le plateau de Ça commence aujourd'hui le 6 janvier 2021. En 2017 lors du tournoi de Roland-Garros, après avoir commenté un match "en fin d'après-midi sur le court Suzanne-Lenglen", le journaliste se réveille le lendemain matin avec une extinction de voix. Après avoir consulté un médecin à Roland-Garros, pris du miel pour soigner ses cordes vocales et essayer de retrouver sa voix, il se rendra vite compte de l'impossibilité. "Les gens de France 2 ont été formidables, ils ont fait preuve d'une compréhension extraordinaire. Le soir, je leur ai dit : 'Sincèrement, je ne peux plus continuer'", avait-il expliqué. "Je suis allé le lendemain à l'Hôpital européen Georges Pompidou, où il y a des médecins fantastiques. Et j'ai passé des examens, tout ce qui est possible et inimaginable. Et ils ont découvert que j'avais un virus au larynx. C'est très rare. Si je vous donne le nom de la personne qui a eu la même chose, exactement la même chose et qui s'est arrêtée pendant dix-sept mois de chanter... C'est Céline Dion" avait lancé Jean-René Godart à l'époque. Lors d'une interview accordée à L'Equipe, le journaliste avait également évoqué une opération de l'artère ou il s'est vu mourir. "J'ai eu des problèmes de densité du sang. On m'a opéré de l'artère fémorale et enlevé six caillots en juin 2016. J'ai failli y passer."

Jean-René Godart a vu toutes les générations du cyclisme

Pendant plusieurs décennies, de 1982 à 2015 Jean-René Godart a parcouru la France entière pour commenter la plus belle course du monde, le Tour de France. Et sa longévité lui a permis d'écumer toutes les générations du début de leur carrière jusqu'à la fin alors que lui, il restait sur la moto. "Être sur la moto 1 était un privilège inimaginable. J'ai fait toutes les époques : Delgado, Indurain, Pantani, Armstrong..." se souvenait-il à l'époque. "Une des grandes voix du sport français a la télévision notamment sur le Tour de France où il a beaucoup commenté depuis la moto, mais aussi un personnage", a d'ailleurs réagi le directeur des Sports de France Télévisions Laurent-Eric Le Lay ce mercredi 15 octobre.

Accusé d'être "proche" d'Armstrong, Jean-René Godart n'a jamais été son "ami"

Le journaliste a été accusé à une époque d'un peu de complaisance, certains l’ont d'ailleurs accusé d’être trop proche de Lance Armstrong, condamné à abandonner ses sept titres après la révélation de son dopage. "Je l'ai interviewé 274 fois. Je l'ai découvert à Oslo en 1993, lors de son titre mondial. Un môme à l'enfance difficile, faite de coups, de brutalités... Je suis sensible à ces cas. On a eu un rapport de bons copains. Pas plus. Je n'ai jamais été son ami. Mais j'ai tout suivi : son cancer, son retour en 1998, sa victoire dans le Tour 1999", expliquait-il à L’Équipe avant sa retraite.