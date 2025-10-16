"Il y avait un risque de séquelles neurologiques" : une Française va manquer les JO d'hiver après un accident de parapente

Une Française va manquer les JO d'hiver l'année prochaine après un accident de parapente.

Un coup dur pour l'équipe de France de ski de fond. Flora Dolci doit déclarer forfait pour les prochains JO d'hiver de Milan Cortina qui se dérouleront du 6 février au 22 février 2026.

Pour ses 26 ans, le 9 octobre dernier, la skieuse a décidé de faire une sortie en parapente qui s'est mal terminée. Celle qui avait déjà participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2022 et qui pratique régulièrement la discipline a subi une fracture d'une vertèbre lombaire. "Il y avait un risque de séquelles neurologiques", a expliqué Thibault Barbe, médecin des équipes de France de ski de fond.

"Elle va bien, elle marche. Au vu de la chirurgie, on estime à six mois le délai de retour à 100 % de son plein potentiel. On est partagé entre le soulagement que ça n'ait pas été plus grave et la tristesse vis-à-vis de tout ce qu'on avait mis en place dans le projet olympique" a également commenté le coach de l'équipe de France. 27e au classement général de la Coupe du monde et neuvième du 50 km nage libre aux Championnats du monde de Trondheim, elle a été opérée avec succès et est déjà tournée vers la nouvelle saison à la fin de l'année 2026.