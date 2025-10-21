Idéale pour les personnes d'âge moyen, cette activité est meilleure que la marche ou la natation

Si vous pensez que la marche et la natation sont les meilleurs moyens de vous maintenir en forme, il existe une autre solution, encore plus simple.

Vous vous êtes certainement souvent posé la question : quel sport est véritablement fait pour moi ? Suivant votre âge, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, même si tous les sports peuvent être plus ou moins adaptés à votre forme physique. Contrairement aux idées reçues, la course à pied, la marche ou encore la natation ne sont pas forcément les activités les plus bénéfiques pour les personnes dites d'un âge "moyen", autrement dit de la trentaine à la cinquantaine. Même si on recommandera plus facilement de faire de la marche à pied ou de la natation plutôt que de la course.

Alors que faire pour se maintenir en forme ? Une étude publiée dans la revue Frontiers in Psychology a révélé que l'entraînement sensoriel est la forme d'exercice la plus efficace pour les adultes d'âge moyen et les personnes âgées. Grâce à cet entrainement, les systèmes moteurs et sensoriels sont exploités et permettent d'améliorer l'équilibre tout en renforçant les muscles profonds du tronc chez les patients souffrant notamment de lombalgie chronique.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de l'Université d'Évora, au Portugal, ont analysé l'activité de 153 participants âgés de 55 ans et plus en groupes, exerçant de l'aquagym, des exercices sensoriels et du Pilates. Au cours des 24 semaines suivantes, les participants ont subi des tests de force musculaire, de souplesse et de condition physique.

Les résultats de l'étude ont montré que le groupe sensoriel s'est amélioré à tous les tests. À l'inverse, le groupe d'aquagym a progressé au test de passage de la position debout à la position assise, le groupe d'exercices d'aérobic dans l'eau a montré une amélioration de la force du haut du corps. En revanche, le groupe du Pilate n'a montré aucune amélioration significative dans aucun des tests.

Les exercices sensoriels contribuent au développement de la condition physique fonctionnelle et améliorent l'équilibre et la coordination, fonctions essentielles au maintien d'une bonne santé en vieillissant. Alors que faire concrètement comme exercices ? Le premier que l'on peut citer est la "station sur une jambe". Fermez tout simplement les yeux et soulevez une jambe du sol. Deuxième exercice, tout aussi simple, "la marche talon orteil". Pensez à un mouvement que vous effectuez pour mesurer la longueur d'une pièce avec vos pieds. Posez d'abord le talon d'un pied au sol, puis ramenez lentement l'avant du pied au sol. Ensuite, posez le talon de l'autre pied sur l'avant du pied qui a touché le sol et répétez le même mouvement plusieurs dizaine de fois selon votre temps et votre condition physique.