La méthode Tabata cartonne chez les sportifs et elle est simple à réaliser

Si vous cherchez une nouvelle méthode d'entraînement, essayez la méthode Tabata.

Star en devenir, révolution dans le domaine du fitness, ou simple mode vouée à l'oubli, comme bien d'autres avant elle ? Une nouvelle méthode d'entrainement, baptisée "Tabata", est en train de déferler dans le vaste monde des sportifs du dimanche. Son principal atout : elle peut être pratiquée par tout le monde et s'adapte à tous les niveaux.

Derrière ce nom très facile à mémoriser (attention tout de même à ne pas confondre avec une actrice française sulfureuse ou... des airbags tristement connus !), se cache une véritable opportunité pour se remettre en forme. La méthode Tabata suit tout simplement un plan alternant entraînement fractionné de haute intensité, où l'on travaille 20 secondes sur chaque exercice, puis des séquences de 10 secondes de repos. Ainsi, pour chaque exercice, on effectue huit séries de 20 secondes de travail et 10 secondes de repos.

Comme l'image est souvent bien plus forte que les mots, voici à quoi peut ressembler une séance Tabata :

Il existe également une autre variante et chacun choisira celle qui lui correspond le mieux. Il s'agit d'un format 40/20, soit 40 secondes de travail et 20 secondes de repos. Mais dans tous les cas, si vous décidez de vous lancer dans cette pratique, il y a bien évidemment plusieurs avantages. La méthode Tabata nécessite peu de temps dans votre planning. Par son intensité, cet entraînement augmente également la combustion de calories pendant et après l'entraînement.

Vous pouvez aussi augmenter et développer les muscles, car la méthode permet une variété d'exercices... On en compte jusqu'à 10 ou plus comme les burpees par exemple, un exercice qui entre dans le programme. Ils enchaînent plusieurs mouvements : depuis la position debout, on descend en squat, on pose les mains au sol, on saute en position de planche, on fait une pompe (facultative selon le niveau), puis on revient en squat et on saute verticalement les bras tendus au-dessus de la tête. Vous pouvez également pratiquer des "simples squats" et tout ça en musique pour y mettre de la vigueur et de la bonne humeur !

Attention tout de même. Si vous débutez une activité physique, commencez progressivement en termes d'intensité et de difficulté. Après vous être échauffé(e) pendant une dizaine de minutes, vous pouvez débuter votre Tabata qui peut comprendre, suivant vos envies, de 1 à 8 exercices.