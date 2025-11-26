Courir pendant 30 minutes ou marcher pendant 60 minutes, ce qui donne les meilleurs résultats va vous surprendre

Marcher ou courir, le choix peut être incertain. Voici ce qui donne les meilleurs résultats.

Courir ou marcher, quelque soit l'activité que vous choisissez pour faire du sport, c'est une bonne chose ! Mais y-a-t-il une activité meilleure que l'autre ? Sachez que chaque personne, chaque corps, réagit différemment et que globalement, les deux méthodes apportent des avantages et inconvénients.

Le temps que vous pouvez passer au quotidien pour votre activité déterminera en réalité votre meilleur choix entre courir pendant 30 minutes et marcher 60 minutes. Premier élément de comparaison, les calories perdues. Sur une distance de 5 kilomètres, courir pendant 30 minutes permet de brûler environ 300 kilocalories, tandis que marcher pendant 60 minutes n'en consomme qu'environ 200. Cela s'explique par le fait que la course à pied sollicite davantage les muscles, ce qui entraîne une dépense énergétique plus importante. La course permet d'éliminer des calories même au repos quelques heures après votre effort, un phénomène appelé "post combustion". Mais marcher n'est pas sans atout !

Certes, la course à pied améliore également plus rapidement les capacités cardio-respiratoires que la marche et diminue également la fréquence cardiaque au repos. Mais attention, courir peut exposer davantage aux risques de blessure que la marche, comme l'explique une étude publiée dans le magazine Healthline. Cette dernière explique également que, à dose énergétique équivalente, marcher et courir entraînaient des réductions similaires des risques d'hypertension, hypercholestérolémie et diabète. Pas la peine d'être un marathonien ou un sprinteur pour faire du bien à son corps !

Si vous avez mal aux articulations, l'impact sur les genoux sera bien évidemment plus important pendant la course à pied que pendant la marche. On parle même d'un effet trois fois supérieur. Pour le stress, les deux exercices sont parfaits, la course à pied et la marche stimulent toutes deux la production d'endorphines. Courir procure une sensation d'éveil immédiate, tandis que la marche aide à apaiser l'esprit et à mieux organiser ses pensées...

Si vous avez peur de vous lancer et que votre cardio n'est pas au top, il est ainsi recommandé de commencer par "30 minutes de marche rapide par jour" pendant 2 semaines, puis d'augmenter progressivement la variation à "1 minute de jogging lent + 2 minutes de marche rapide" pour développer l'endurance. Par marche rapide, on évoque une vitesse d'environ 5km/h. La marche en côte ou en marche rapide fractionnée augmentera ainsi encore l'efficacité.

Vous l'avez compris, il n'y a donc pas vraiment d'exercice qui vous donnera un meilleur résultat. Les deux sont bénéfiques pour la santé. Si votre objectif principal est de brûler des calories rapidement ou perdre du poids, la course est préférable. Si vous débutez, avez des contraintes articulaires, ou voulez une activité plus modérée, la marche sera un excellent choix. A condition de s'y astreindre plus longtemps que la course... 60 minutes contre 30 minutes est donc un bon calcul !