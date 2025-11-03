Quiz. Sinner, Mbappé, Lepaul, Dupont... Avez vous bien suivi le week-end de sport ?

10 questions pour savoir si vous avez passé plus de temps devant la télé plutôt que dehors avec votre famille.

Le premier week-end du mois de novembre vient de se finir. Pour certains, il y a peut être eu des petites sorties pour profiter des derniers moments de douceur dans le pays avec le froid qui va installer progressivement. Pour d'autres, c'était peut être déjà l'heure de la soupe et du plaid devant une série ou un film. Mais bien évidemment, on sait tous qu'une grande partie d'entre vous a été très attentif du week-end de sport. Alors pour vous tester, voici un petit quiz de 10 questions pour voir si vous avez bien hiberné devant la télé.

Au programme de ce quiz, du tennis avec la victoire impressionnante de Jannik Sinner à Paris sans perdre le moindre set. Mais aussi du rugby avec la journée de Top 14 et la prolongation notamment d'Antoine Dupont avec Toulouse. Le foot avec Mbappé, des rouges et un triplé de Lepaul sont aussi au rendez-vous.