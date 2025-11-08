La méthode 6-6-6 n'a rien de diabolique, elle est même meilleure qu'une séance de sport

Méthode d'entraînement à la mode, la marche 6-6-6 est peut être faite pour vous.

Faire du sport doit être une routine pour garder son corps en bonne santé, mais parfois, la routine est désagréable car trop répétitive et la motivation s'effrite de jour en jour. À quelques semaines des "bonnes résolutions" de l'année, il est peut être temps de trouver une nouvelle méthode adaptée à vos envies.

Le défi de marche 6-6-6 pourrait devenir votre futur allié sport ces prochains jours. La méthode, qui allie praticité et bienfaits visibles pour la santé, est actuellement devenue virale sur les réseaux sociaux et ne nécessite aucun équipement ni même de gros efforts.

Le principe est simple : pendant six semaines, six jours par semaine, marchez d'un bon pas pendant 60 minutes, puis étirez-vous pendant six minutes. L'objectif n'est pas d'atteindre une performance optimale, mais d'instaurer une routine saine. Cette heure d'activité physique peut être planifiée selon vos disponibilités que ce soit pendant votre pause déjeuner, après le travail ou le week-end.

Cette routine 6-6-6, diabolique par son chiffre et ses résultats, permet de r éduire significativement le risque de maladies cardiovasculaires et améliorer simultanément l'humeur selon des études menées par la Harvard Medical School et la Harvard School of Public Health qui montrent que seulement 30 à 60 minutes de marche rapide par jour peuvent apporter des bienfaits.

Afin de réussir au mieux cette méthode d'entraînement, essayez de planifier votre horaire, que cela devienne un rendez-vous attendu. La marche n'empêche jamais de faire autre chose, des livres audio, des podcasts ou votre playlist préféré seront des alliés de choix. Comme pour toutes les activités, faire du sport à plusieurs peut être un gage de réussite alors n'hésitez pas à solliciter votre partenaire ou des amis pour rendre cette routine agréable. Enfin, n'hésitez pas à changer d'endroit pour cette sortie, cela apportera de la découverte à chaque sortie.