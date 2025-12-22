150 euros d'amende si vous ne prenez pas cette précaution sur certaines pistes de ski

Une nouvelle règle a été annoncée, attention si vous partez dans certaines stations.

Le froid est là, les vacances arrivent et le ski également ! Comme très souvent, les pistes vont commencer à se gorger de monde à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un réveillon à la montagne avec un feu de cheminée et peut être une bonne raclette, c'est encore et toujours un bon moyen d'affronter l'hiver.

Mais attention si vous décidez de partir en vacances au delà des frontières françaises. Les députés italiens ont acté l'obligation pour tous, dès le 1er novembre, de porter un casque sur les pistes du pays. Skieurs, snowboardeurs et lugeurs seront donc tous dans l'obligation de se munir de cet accessoire.

Et si vous êtes d'humeur à faire ce que vous voulez sur les pistes, ce sera tout simplement 150 euros d'amende avec la possibilité de se faire confisquer leur forfait. La règle s'applique bien évidemment aux Français dans les stations transfrontalières, comme à Montgenèvre, où ils devront se protéger une fois passés du côté italien.

Ce n'est pas la première mesure importante des Italiens sur les pistes de ski. L'Italie interdisait déjà aux enfants (et jusqu'à l'âge de 18 ans) de skier sans casque.

Comme l'explique L'Equipe, selon le système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM), 88 % des pratiquants portent déjà un casque dans la station et une étude menée par Odoxa en février 2025 indique que 74 % des pratiquants considèrent qu'il devrait être obligatoire.

À l'aube des JO d'hiver dans les Alpes en 2030, la sécurité sera certainement un enjeu majeur. Toujours selon le SNOSM, il y a eu près de 52 000 blessés en 2024 et 29 morts sur environ 10 millions de skieurs en France.