Simone Biles : "J'ai fait trois chirurgies esthétiques, et il y a deux d'entre elles que vous ne pourriez jamais deviner"
La gymnaste s'est confiée sur les réseaux sociaux sur ses opérations chirurgicales.
Une sortie plus ou moins étonnante. L'Américaine Simone Biles, multiple championne olympique, s'est confiée sur la plateforme TikTok pour évoquer ses opérations de chirurgie esthétique en essayant de les faire deviner à ses fans. "J'ai fait trois chirurgies esthétiques, et il y a deux d'entre elles que vous ne pourriez jamais deviner" a-t-elle lancé.
Un internaute lance dans un premier temps un emoji "cerise", référence à une augmentation mammaire que Simone Biles valide immédiatement. D'autres ont évoqué une opération sous les yeux qu'elle valide également avant d'évoquer la dernière opération assez étonnante. "Oui, poitrine, blépharoplastie inférieure (Opération visant à réduire les poches sous les yeux, NDLR) parce que j'avais LES PIRE cernes, et lobe d'oreille - ma boucle d'oreille s'est arrachée quand j'étais plus jeune. L'athlète aux 7 médailles d'or avait déjà confirmé à demi-mot son augmentation mammaire dans une story il y a quelques semaines. Pour le reste, c'est une surprise !