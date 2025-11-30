Arbitre de Ligue 1 le week-end, il exerce un tout autre métier la semaine

S'il arbitre le week-end le PSG, l'OM, Monaco et les clubs de Ligue 1, il exerce un tout autre métier en semaine.

Les arbitres de Ligue 1 et les arbitres de façon générale sont très, très souvent critiqués par les passionnés de ballon rond. Joueurs, entraîneurs, médias, consultants... Il ne se passe pas une semaine et même un week-end sans que les acteurs et observateurs contestent les décisions des juges.

Dans le championnat de France, les arbitres sont pourtant sélectionnés après un long parcours et sur des critères drastiques. Mais cela ne permet pas pour autant à la majorité d'entre-eux de vivre de leur passion pour le sifflet. Plusieurs arbitres de l'élite n'exercent pas à en temps plein. C'est le cas notamment du Français, Eric Wattellier. L'homme mène une double vie assez singulière entre les pelouses de Ligue 1 et son cabinet médical...

Le natif de Perpignan est en effet dentiste la semaine, troquant son maillot jaune contre une blouse blanche. Un planning chargé entre condition physique à maintenir pour le week-end et ses rendez-vous, mais il réalise cette prouesse depuis qu'il est arbitre de Ligue 1 en 2018 (arbitre international depuis 2024).

"Mon métier de chirurgien-dentiste me permet d'avoir un pied en dehors du football, de prendre de la hauteur et d'avoir du recul par rapport au ballon et à l'arbitrage de haut niveau. L'arbitre fait partie du jeu et il faut s'adapter à la rencontre", a-t-il expliqué auprès de la FFF. "J'aime être dans le dialogue, faire preuve de pédagogie avec les acteurs, leur expliquer mes décisions."

Éric Wattellier incarne donc une figure atypique dans l'arbitrage moderne. Professionnel de santé et arbitre d'élite, il montre qu'il est possible d'allier deux activités exigeantes avec passion et rigueur. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir des objectifs sur sa carrière d'arbitre.

"Il y a toujours des objectifs, sinon on stagne et on n'évolue pas. Il est primordial de se remettre en question après chaque match, d'aller chercher la performance et une forme de cohérence sur la durée. Et puis, évidemment, c'est ça une obligation, ne pas rater les incontournables."