Le nouveau business d'Antoine Griezmann déchaîne les passions, pour lui c'est "un vrai kiff"

Le footballeur français s'est lancé dans une activité qui le passionne.

Antoine Griezmann, retraité de l'équipe de France depuis plus d'un an maintenant, n'a pas abandonné le foot et loin de là. Ces derniers jours, le Français s'est montré particulièrement décisif avec son club de l'Atlético Madrid. 200e but en carrière, doublé en sortant du banc... Tout se passe bien pour le Français, même s'il est plus désormais finisseur que titulaire sur les feuilles de match des Colchoneros.

A 34 ans, la carrière de l'attaquant est déjà bien remplie, comme son compte en banque, les sponsors venant encore mettre du beurre ans les épinards. Mais connaissez vous le business mis en place par "Grizou" ? On ne parle pas de sa passion incroyable pour Football Manager, sur lequel il peut passer des heures sans arrêter, mais des cartes à collectionner. En parallèle de sa carrière, Antoine Griezmann a lancé GriziCards.com en mars 2025, une boutique en ligne dédiée à la revente de cartes dédiées, entre autres, à l'univers du sport.

"Comme beaucoup, j'ai grandi avec des cartes de foot entre les mains, à échanger dans la cour de récré ou à collectionner précieusement. Cette passion ne m'a jamais quitté. (...) Aujourd'hui encore, j'adore ouvrir des packs, découvrir des pépites, ressentir l'excitation de tomber sur une carte rare, une signature, un rookie prometteur. C'est un vrai kiff, un retour à l'enfance, mais avec un regard de passionné et de connaisseur", explique-t-il sur le site.

Foot, NBA, NFL, MLB… chaque carte proposée sur le site provient directement de ses propres packs. Pas d'intermédiaire, pas d'achat en lot : toutes les pièces disponibles ont été tirées par le champion du monde lui-même. La plus grosse carte mise en ligne : une carte unique "Dynastic Deed" d'Ichiro (légende du baseball), issue de Topps Dynasty, autograph & patch, 1/1.

Antoine Griezmann ne s'arrête pas seulement aux cartes de l'univers sportif. Disney ou encore Pokémon sont également des licences qui l'intéressent. En février dernier, une vidéo avait d'ailleurs fait le buzz lorsqu'Antoine Griezmann avait échangé son maillot de l'Atlético contre deux ETB de Pokemon Evolutions prismatiques. Le premier étant pour lui, le second, selon Marca, pour son coéquipier Koke, également fan.