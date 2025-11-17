En or aux Jeux paralympiques, elle est décédée subitement

La jeune femme est décédée à l'âge de 28 ans ce lundi.

L'Australie est en deuil. L a cycliste paralympique australienne Paige Greco, médaillée d'or paralympique à Tokyo 2020, est décédée à l'âge de 28 ans après avoir subi un "malaise soudain" à son domicile d' Adélaïde (Australie-Méridionale), a annoncé sa famille lundi dans un communiqué publié par la fédération nationale de cyclisme.

"Paige était tout pour nous. Sa gentillesse, sa détermination et sa chaleur nous accompagnaient chaque jour" ont rendu hommage ses parents après la terrible nouvelle. La jeune femme avait marqué l'histoire aux Jeux de Tokyo en remportant la toute première médaille d'or olympique australienne et en établissant un record du monde sur 3 000 mètres en catégorie C1-C3. Elle avait également remporté deux médailles de bronze, en course sur route et en contre-la-montre, et a été décorée de l'Ordre d'Australie en 2022 pour services rendus au sport.

Cameron Murray, patron de l'organisation paralympique de l'Australie, a rendu hommage à Greco, la qualifiant d'"athlète extraordinaire et, surtout, de personne exceptionnelle", tandis que la directrice d'AusCycling, Marne Fechner, a souligné : "Son esprit positif et son regard courageux ont marqué tous ceux qui l'entouraient."