Attention si vous mangez ces aliments avant de faire du sport, ils sont fortement déconseillés

Si vous avez prévu de faire du sport, attention à la consommation de ces aliments.

C'est décidé, aujourd'hui on fait du sport ! Faciles à dire évidemment, mais passer aux actes est bien plus compliqués. Si vous avez vraiment décidé de prendre du temps pour faire de l'exercice en cette fin d'année, surtout avec les repas festifs qui arrivent, il faut tout d'abord se mettre dans de bonnes dispositions et ne pas faire "n'importe quoi" avant la séance.

Une question se pose souvent avant d'enfiler vos chaussures... Est ce que je dois manger avant ou non ? Selon des tonnes d'expert, il n'y a pas vraiment de réponse et de certitude. Mais une chose est sûre : certains aliments sont déconseillés et risquent de vous ralentir...

Il faut éviter les pâtisseries qui vous font de l'oeil dans la vitrine de la boulangerie, mais également les pains au chocolat ou encore la fameuse barre chocolatée. Un gain de sucre oui, mais la chute va être brutale en pleine exercice. On évite également les yaourts ou les fromages fermentés qui sont souvent trop gras et chargés en lactose, ce qui provoque des inconforts intestinaux. Bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas cela, pas de légumineuses ou de choux qui sont riches en fibres.

Selon Julie Boët, nutritionniste à Doctissimo et interrogée par LCI, ces derniers " contiennent des composés soufrés et des fibres difficiles à digérer, augmentant le risque de ballonnements et de gaz intestinaux ". Pas de friture également avant votre séance... "I ls ralentissent la digestion et mobilisent l'énergie vers le système digestif au lieu des muscles, ce qui peut entraîner une sensation de lourdeur et une diminution de la performance."

Alors que faire avant du sport ? Il faut privilégier des glucides et des aliments riches en protéines, en fibres, en graisses ou encore en sucres rapides. On mise donc plutôt sur les bananes, les flocons d'avoine, le pain complet, le granola, les viandes maigres, le riz blanc ou encore les pâtes blanches. Maintenant vous saurez.