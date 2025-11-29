Le XV de France de côté : Antoine Dupont a fait une grande annonce pour la suite de sa carrière

À l'occasion de la sortie du livre "Médaillés" par les éditons Solar, Antoine Dupont a fait une révélation.

Antoine Dupont est l'un des plus grands sportifs français. Plusieurs fois champion de France avec Toulouse, vainqueur du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, des Coupes d'Europe également, meilleur joueur de rugby à 15... Il a également été sacré champion olympique et meilleur joueur de rugby à 7 lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Pour sa première expérience, il a même été porte drapeau pour la cérémonie de clôture.

Malheureusement, l'après JO a été compliqué pour le Français. L'euphorie a été vite coupée par une très grave blessure au genou lors du 6 Nations 2025 (gagné par la France), l'éloignant des terrains pendant 8 mois. Antoine Dupont est d'ailleurs actuellement en phase de reprise et devrait les terrains ce samedi face au Racing à l'occasion de la journée de Top 14.

À l'occasion de la sortie du livre "Médaillés" aux éditions Solar, ce jeudi 20 novembre (un livre vendu 35 euros dans toutes les librairies dans le but d'aider l'association le Sport a du coeur à financer 100 fauteuils handisport), Antoine Dupont est revenu sur l'expérience et a surtout fait une grande révélation pour la suite de sa carrière.

Le "ministre de l'Intérieur", comme le surnomment ses coéquipiers, explique que les JO n'ont pas "bouleversé sa vie de tous les jours", mais pourtant... Il veut y retourner ! "Une fois qu'on a connu cette expérience là, on veut le revivre. Evidemment, on a eu un parcours incroyable avec la médaille d'or (...) Une carrière de sportif c'est très court, et ces moments-là sont uniques. Quand on a les opportunités, il faut pouvoir les saisir. On verra dans quel état je serai physiquement et mentalement, mais bien sûr que j'ai envie d'aller à Los Angeles !", lance-t-il.

Le joueur du Stade Toulousain a prolongé son contrat avec son équipe jusqu'en 2031, il faudra donc encore une fois que les dirigeants acceptent de le sacrifier quelques mois, comme pour Paris 2024, afin qu'il retrouve des automatismes avec l'équipe et s'habitue aussi probablement au décalage horaire de Los Angeles.

On sera aussi un an après la Coupe du monde 2027 en Australie, quête ultime pour le capitaine du XV de France. Espérons cette fois qu'il ne fasse pas les JO pour oublier la désillusion d'une élimination précoce, comme en 2023 face à l'Afrique du Sud...