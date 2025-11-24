Interview de Mathieu Bosredon : "Je peux vous garantir qu'il y a un véritable héritage des Jeux"

ENTRETIEN. Triple champion paralympique lors des JO de Paris 2024, Mathieu Bosredon est revenu avec nous sur l'héritage des Jeux à l'occasion de la sortie du livre "Médaillés".

Nous avons pu assister à la présentation en avant première du livre "Médaillés" aux éditions Solar à travers une longue conférence de presse mardi 18 novembre. Ce livre retrace les Jeux olympiques et paralympiques à travers les témoignages des athlètes et para athlètes avec, à chaque fois, une photo unique réalisée par le Studio Harcourt. Une trame de fond : les couleurs du drapeau français...

À l'occasion de cette présentation, nous avons pu échanger avec Éloi Robert de Cournon, chef des opérations du Studio et un triple champion paralympique à Paris, Mathieu Bosredon. Le para cycliste a obtenu une médaille d'or lors du contre-la-montre sur route en catégorie H3, il obtient sa deuxième médaille d'or le lendemain dans la course en ligne avant de décrocher à nouveau l'or en relais par équipes dans la catégorie H1-5 avec Florian Jouanny et Joseph Fritsch. À travers la publication de ce livre, vendu 35 euros dans toutes les librairies de France avec pour but de financer 100 fauteuils pour l'association le Sport a du cœur, nous nous sommes intéressés sur l'après JO et le fameux héritage laissé...

Plus d'un an après, l'héritage des Jeux olympiques et paralympique existe-t-il vraiment ?

J'ai démarré le sport à l'âge de 6 ans par la natation, et après je suis passé au handisport vers 14-15 ans, et donc j'ai 20 ans à cette époque. Je peux vous garantir qu'il y a un véritable héritage, parce qu'on est parti de très loin, notamment du côté paralympique, et on a eu une super visibilité. On a vécu des Jeux extraordinaires. Effectivement, il y a toujours une impression d'être en retard, parce que c'étaient les Jeux du siècle, et les investissements ne pouvaient pas rester à ce niveau, selon moi.

"L'ANS maintient aujourd'hui un niveau de revenu minimal, autour de 30 à 40 000 euros, alors qu'il était nul auparavant."

Des choses concrètes sont tout de même restées ?

Il y a des choses qui sont restées oui, notamment pour éviter la précarité des athlètes de haut niveau. L'ANS (Agence Nationale du Sport - NDLR) maintient aujourd'hui un niveau de revenu minimal, autour de 30 à 40 000 euros, alors qu'il était nul auparavant. Donc il y a des choses qui restent. Par contre, c'est très bien de pouvoir faire un livre qui remet en avant les athlètes qui ont fait briller la France et ces Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris.

Il y a forcément un point négatif, mais l'important, c'est que des choses perdurent, et qu'aujourd'hui, on a compris que le sport handisport est essentiel pour notre société. Tout le monde l'a compris, et l'objectif de ce livre, c'est aussi de trouver des fonds pour aider les structures, les clubs, car il faut plus de financement pour inclure davantage de personnes en situation de handicap dans le sport et développer ces activités."

© (c) Studio Harcourt Paris

Il y a quand même eu beaucoup de désengagements ?

"Forcément, il y a eu un désengagement de partenaires privés, parce que leur objectif, c'était l'événement [...]."

Je pense qu'on confond deux choses avec le financement privé et le financement public. Forcément, il y a eu un désengagement de partenaires privés, parce que leur objectif, c'était l'événement, Paris, la lumière des Jeux. C'était l'événement français, en fait. À mon avis, il y a eu plus de partenaires privés pour Paris 2024 que pour les Paralympiades et Olympiades d'avant et les prochaines, parce que c'était chez nous. Donc il y avait un enjeu de représentation très fort. Et donc, il y a eu un désengagement, ça c'est certain.

Au niveau public, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont restées. Là, c'est notre rôle, nous, ambassadeurs sportifs, de toujours dire : le sport paralympique, ce n'était pas qu'à Paris. Et surtout, parce que les athlètes de haut niveau se plaignent... Moi ce que je voudrais dire, c'est que le sport, ça commence dans un petit club. C'est eux qui ont du mal. Nous, aujourd'hui, on a des solutions quand même. Alors c'est peut-être un peu moins bien que l'année 2024, mais on a quand même des financements et des solutions. On peut en avoir perdu une partie, mais ça reste, je pense, honorable.

Par contre, les petites structures, qui ont besoin de financements publics, de s'équiper, d'équipements de base – des fauteuils, n'importe quoi – pour rendre le sport accessible, eux, ils ont besoin. Un fauteuil, ça coûte un bras. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est celui-là et ce livre peut aider.

Vous êtes désormais à la retraite, l'héritage doit également être transmis à la nouvelle génération ?

"Tant qu'il y a du mouvement, de l'envie, il faut aider financièrement les structures."

Je fais partie des vieux (rire). J'ai eu la chance de démarrer tôt. Mais il y a vraiment une bascule et une nouvelle génération, et ça c'est bien. Il y a quand même un challenge : c'est de pouvoir toujours avoir ce renouvellement sur les Olympiades et Paralympiades qui arrivent. Et ça, ça passe par le financement… Tant qu'il y a du mouvement, de l'envie, il faut aider financièrement les structures. Sinon, ça va tomber année après année.

Comment avez vous géré cette séance photo pour ce livre ?

Moi je n'aime pas cet exercice (rires), mais le rendu est bien, c'est magnifique ! L'objectif du livre c'est aussi de récolter des fonds pour équiper les structures, acheter du matériel. Quand il s'agit de cela, il n'y pas de questions à se poser, c'est juste une photo.

© "Médaillés", éditions Solar