La famille Arnault veut investir des millions dans le Real Madrid

Après le Paris FC, la famille Arnault veut investir auprès des Madrilènes.

Selon les informations de la presse espagnole, Florentino Perez, le président du Real envisage d'accueillir des investisseurs externes au sein d'une nouvelle structure pour poursuivre le développement économique merengue.

"Le Real Madrid est un club de socios, mais nous devons créer une filiale dans laquelle les socios seront les propriétaires. Et nous intégrerons une filiale minoritaire, d'environ 5%, pour donner une valeur au club. Nous ne voulons pas entrer en bourse. Que quelqu'un soit disposé à investir une somme symbolique est la meilleure preuve de la puissance du club. Cet investisseur ou ces investisseurs devront respecter le club. Et s'ils souhaitaient céder leur participation, le Real Madrid devrait intervenir. Ce serait un allié. Nous avons construit le meilleur club du monde et nous devons le blinder. Nous ne pouvons pas permettre qu'il tombe entre les mains de qui que ce soit", a expliqué le président madrilène.

Selon le site VozPopuli, trois actionnaires potentiels seraient intéressés avec une "grande société américaine dont le nom n'a pas filtré", le fonds d'investissement Sixth Street… et la famille Arnault. La famille est déjà proche du Real puisque Louis Vuitton, propriété du groupe LVMH, a noué cette année un partenariat avec le club merengue pour fournir des tenues à ses équipes masculine et féminine de football et de basket.