"Qu'il ne vive pas constamment dans un monde irréel" : les conseils de Nadal à Lamine Yamal
L'Espagnol Rafael Nadal a donné quelques conseils au prodige du Barça pour la gestion de sa vie personnelle.
Légende du tennis et fan inconditionnel du Real Madrid, Rafael Nadal a livré une analyse sur la jeune pépite espagnole Lamine Yamal et lui a prodigué quelques conseils.
"Il devrait s'entourer de personnes qui l'aident véritablement et qui sont suffisamment intelligentes pour écouter ce que les personnes qui réussissent ne veulent pas entendre. Il devrait s'entourer de personnes qui veulent sincèrement son bien, et il devrait savoir écouter ces personnes, ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'on est une personne très célèbre, quelqu'un que tout le monde veut voir et dont tout le monde veut entendre parler", a déclaré Nadal dans l'émission "Universo Valdano" sur Movistar+.
"Mais il faut bien qu'il retrouve les pieds sur terre, qu'il ne vive pas constamment dans un monde irréel. C'est important pour lui, vu son jeune âge. Il a besoin de s'entourer de personnes qui lui seront bénéfiques, que ce soit sa famille ou une équipe. La réalité de chacun est différente, et chacun a sa propre mentalité et sa propre personnalité," a également déclaré Rafa. "Il existe de nombreuses façons d'atteindre le succès, mais la manière dont on le supporte et dont on vit avec pendant tant d'années peut faire de vous une personne équilibrée et heureuse, ou bien le succès peut finir par vous rendre malheureux car la personnalité finit par consumer l'individu."