"Qu'il ne vive pas constamment dans un monde irréel" : les conseils de Nadal à Lamine Yamal

L'Espagnol Rafael Nadal a donné quelques conseils au prodige du Barça pour la gestion de sa vie personnelle.

Légende du tennis et fan inconditionnel du Real Madrid, Rafael Nadal a livré une analyse sur la jeune pépite espagnole Lamine Yamal et lui a prodigué quelques conseils.

" Il devrait s'entourer de personnes qui l'aident véritablement et qui sont suffisamment intelligentes pour écouter ce que les personnes qui réussissent ne veulent pas entendre. Il devrait s'entourer de personnes qui veulent sincèrement son bien, et il devrait savoir écouter ces personnes, ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'on est une personne très célèbre, quelqu'un que tout le monde veut voir et dont tout le monde veut entendre parler", a déclaré Nadal dans l'émission "Universo Valdano" sur Movistar+.