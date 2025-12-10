Ce simple test physique peut révéler votre risque de décès prématuré

Un test évaluant votre force musculaire, votre souplesse, votre résistance cardiaque etc. détermine si vous présentez un risque de mortalité plus ou moins précoce.

Un mouvement du quotidien peut être plus ou moins banal, mais parfois, un mouvement test peut potentiellement sauver une vie ou anticiper un changement dans votre vie de tous les jours. Dans une étude publiée dans l’ European Journal of Preventive Cardiology , la facilité à vous lever et vous asseoir sans utiliser vos mains ni aucune aide extérieure pourrait être un facteur prédictif de longévité, notamment chez les femmes.

Comment réaliser ce test ? Il faut commencer debout, les pieds légèrement écartés, puis s'asseoir lentement par terre en croisant une jambe devant l'autre. Une fois assis, essayez de vous lever sans vous aider de vos genoux ni de vos mains . Si vous n'y parvenez pas sans appui, vous pouvez vous servir de vos genoux, de vos mains, d'une chaise ou de tout autre meuble.

C'est en tout cas ce que suggère l'étude en question, expliquant que la capacité à s'asseoir et à se lever du sol pourrait être un indicateur clé de la mortalité naturelle et du risque de décès par maladie cardiovasculaire chez les personnes de 46 à 75 ans.

Selon l'étude, ceux ayant obtenu un score faible à ce test, entre 0 et 4 points, avaient quatre fois plus de risques de décéder et six fois plus de risques de mourir de causes cardiovasculaires. Pour obtenir un score parfait de 10 points, il fallait se relever du sol sans utiliser ses mains, ses avant-bras, ses genoux ni les côtés de ses jambes. Il est également interdit de vaciller, car poser une main au sol ou se pencher en avant entraîne une perte de points.