"Je ne pense pas que nous reverrons Michael" : de nouvelles confidences sur l'état de santé de Schumacher

L'ancien pilote est dans un état de santé inconnu et les témoignages sont rares...

Victime d'un terrible accident de ski il y a plus de dix ans, en 2013, Michael Schumacher est toujours dans un état inconnu, son état de santé étant peut être l'un des secrets les mieux gardés. Placé dans un coma artificiel jusqu'en juin 2014, l'ancien pilote Ferrari et Mercedes notamment est soigné à domicile dans sa résidence du lac Léman sous la protection de sa femme et de sa famille.

Peu de personnes ont des nouvelles, peu de personnes sont au courant de l'état de santé du septuple champion du monde de F1. L'ancien directeur de Ferrari Jean Todt et l'ancien directeur technique Ross Brawn font partie de ce cercle extrêmement réduit. L'un de ses anciens amis, Richard Hopkins (ex-Red Bull et McLaren), a livré un témoignage au média SPORTbible. Ce dernier est convaincu que le secret de sa santé sera conservé pour toujours.

"Je ne pense pas que nous reverrons Michael" a-t-il lancé. "Je suis mal à l'aise de parler de son état en raison du secret que la famille souhaite conserver" a-t-il ajouté. C'est ainsi que la famille souhaite que cela soit. Je pense que c'est juste et respectueux envers la famille."