Triple championne du monde, elle repart avec une carte cadeau de 45 euros

L'une des meilleures de sa discipline a eu une drôle de récompense.

Il n'y a pas de petit cadeau ou de petite récompense, enfin presque et Frida Karlsson en a fait les frais malgré son palmarès très impressionnant. Fondeuse suédoise, elle est parmi les meilleures skieuses de fond du circuit mondial. Triple championne du monde (dont deux médailles d'or en relais) et habituée des podiums en Coupe du monde, elle est également médaillée olympique avec le bronze obtenu à Pekin en 2022.

Mais sa nouvelle saison a mal démarré alors que les JO s'approchent à grand pas. 13e de la finale du sprint classique de 1,2 kilomètre lors de la première manche à la fin du mois de novembre, la Suédoise a ensuite terminé à une modeste 10e place sur le 10 kilomètres. "C'est de loin mon pire début de saison. C'était laborieux. J'ai l'impression d'avoir ouvert (la course, NDLR) de manière décente, mais c'est devenu un peu rouillé" a-t-elle expliqué après les courses. Et pour cette incroyable performance... Une carte cadeau de 45 euros lui a été offerte. Une récompense qu'elle prend avec le sourire. "Nous avons bu beaucoup de vin chaud ces derniers jours, donc cela servira à acheter plus de vin chaud et de pains d'épices" (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération NDLR) s'est elle enthousiasmée pour Expressen.