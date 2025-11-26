Les JO 2026 de Milan Cortina sont déjà lancés, la flamme olympique est allumée

La flamme des JO 2026 de Milan Cortina a été allumée ce mercredi 26 novembre.

Une tradition respectée. Ce mercredi 26 novembre, la flamme des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina a été allumée dans le traditionnel sanctuaire antique d'Olympie, ce mercredi en Grèce. Et contrairement à Paris 2024, la pluie annoncée n'est pas arrivée et tout s'est parfaitement déroulé. En revanche, comme pour Paris, le temps gris n'a pas permis d'allumer la flamme par les rayons du soleil ce mercredi. C'est donc celle avivée lundi lors d'une répétition générale en plein air et sous le soleil qui a été mise à profit.

L'actrice Mary Mina, celle qui a tenu le flambeau en première, a remis la torche olympique au premier relayeur, le rameur grec Petros Gaidatzis, médaillé de bronze cet été. Ce devait originellement être le skieur Alexandros Ioannis Ginnis, mais le vice-champion du monde de slalom 2023, blessé, a dû passer son tour.

"Les Jeux Olympiques existeront toujours pour abattre les murs que l'on place sur notre chemin. Et la flamme porte les rêves de tous ceux qui croient au pouvoir du sport" a notamment lancé Kirsty Coventry, la nouvelle présidente du CIO à l'occasion de cette journée particulière.

Un parcours très long

Comme pour Paris 2024, le parcours est très long. Stefania Belmondo, double championne olympique de ski de fond (1992, 2002), puis Armin Zöggeler, double champion olympique de luge (2006, 2010), ont ensuite porté la flamme et entamé un périple de neuf jours et 2200 kilomètres jusqu'à Athènes le 4 décembre pour une cérémonie de remise de la flamme au stade panathénaïque. La flamme partira ensuite pour l'Italie et Rome, ville de départ du relais et ses 20 régions et 110 provinces italiennes avec 10 001 relayeurs. Elle s'arrêtera définitivement au mythique stade San Siro, à Milan, le 6 février, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver.