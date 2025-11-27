Une légende de Liverpool accepte de répandre les cendres d'un homme sur la pelouse d'Anfield

Un geste qui a marqué les esprits dans les tribunes de Liverpool.

Une scène inattendue à Liverpool. Lors de la 12e journée de Premier League entre Liverpool et Nottingham Forest le 22 novembre dernier (défaite très sèche 3-0 des Reds), un supporter s'est approché de la ligne de touche derrière les cages et a demandé à la légende Phil Thompson, présent ce jour là, de répandre les cendres de son défunt père, lui aussi fervent fan des Reds.

Une demande qui a été acceptée sans aucune hésitation de la part de celui qui a passé plus de 13 ans à Liverpool et qui a remporté de nombreux trophées avec 7 titres de champion d'Angleterre, des coupes nationales ou encore la Coupe d'Europe des clubs champions en 1978 et 1981.