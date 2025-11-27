Une légende de Liverpool accepte de répandre les cendres d'un homme sur la pelouse d'Anfield

Florian Gregoire

Une légende de Liverpool accepte de répandre les cendres d'un homme sur la pelouse d'Anfield Un geste qui a marqué les esprits dans les tribunes de Liverpool.

Une scène inattendue à Liverpool. Lors de la 12e journée de Premier League entre Liverpool et Nottingham Forest le 22 novembre dernier (défaite très sèche 3-0 des Reds), un supporter s'est approché de la ligne de touche derrière les cages et a demandé à la légende Phil Thompson, présent ce jour là, de répandre les cendres de son défunt père, lui aussi fervent fan des Reds.

Une demande qui a été acceptée sans aucune hésitation de la part de celui qui a passé plus de 13 ans à Liverpool et qui a remporté de nombreux trophées avec 7 titres de champion d'Angleterre, des coupes nationales ou encore la Coupe d'Europe des clubs champions en 1978 et 1981.