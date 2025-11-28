il s'est injecté des litres d'huile dans les bras, il risque de se faire amputer
Un homme a gonflé artificiellement ses bras et risque de grosses complications.
À ne surtout pas reproduire... Logique vous me direz, mais pourtant. Ce Russe est devenu célèbre sur les réseaux sociaux en raison de ses biceps monstrueux gonflés par des méthodes très dangereuses. Kirill Tereshin, son nom, a concocté un mélange d'huiles de type synthol ou vaseline, destiné à créer artificiellement du volume.
Si l'image amuse la galerie sur les réseaux, celui qu'on a surnommé le Popeye russe, risque désormais de perdre l'usage de ses bras. Cette méthode et surtout les produits provoquent inflammations, nécroses et infections potentiellement mortelles. En 2019, des chirurgiens lui retirent déjà des masses de matière durcie pour éviter l'amputation. Les opérations se sont enchaînées depuis et ses bras sont atteints de lésions sévères, avec risque d'infection généralisée. Des médecins parlent désormais de la possibilité d'une double amputation si les interventions reconstructrices échouent. L'influenceur réfute pour le moment les informations.