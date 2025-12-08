Coup de tonnerre avant les JO, une championne olympique suspendue pour dopage après avoir pris un sirop pour la toux

À quelques mois des Jeux olympiques de Milan Cortina, une athlète est exclue !

Les athlètes sont dans la dernière ligne droite pour préparer les prochains Jeux olympiques de Milan Cortina. Lancée le 5 février, l'Olympiade sera le point d'orgue de la saison d'hiver pour de nombreux athlètes. Mais pour l'une des grandes compétitrices de ces JO d'hiver, l'aventure est déjà terminée. Championne olympique à Pékin en 2022, la skieuse de fond allemande Victoria Carl ne pourra pas défendre son titre en Italie.

L'annonce est tombée à la fin du mois de novembre, la Fédération allemande de ski (DSV) a confirmé via un communiqué que la championne de 30 ans était exclue de la saison de Coupe du monde de ski de fond et des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Même si la durée définitive de suspension n'est pas encore communiquée, l'athlète, plus en fin de carrière qu'au début, voit son avenir bouleversé.

Victoria Carl a été contrôlée positive au clenbutérol, une substance interdite utilisée dans le traitement de l'asthme et capable d'augmenter la masse musculaire notamment. C'est un contrôle antidopage hors compétition, effectué après les Jeux mondiaux militaires d'hiver en mars dernier, qui a révélé la présence de cette substance.

L'histoire est dramatique pour l'athlète car cela proviendrait, selon les infos de la Fédération, d'une prescription d'un sirop pour la toux d'un médecin militaire, après une bronchite aigue. "La prescription était médicalement justifiée, mais présentait des lacunes organisationnelles", a déclaré le médecin-chef des compétitions des Jeux militaires.

"L'athlète n'est pas fautive. Elle s'est fiée à des soins médicaux de confiance dans le cadre d'une compétition militaire officielle et était manifestement épuisée physiquement et mentalement, ce qui a pu altérer son jugement", a-t-il par ailleurs indiqué.

Malheureusement, l'Agence mondiale antidopage (AMA) a refusé toute clémence face à ce cas particulier et l'athlète ne pourra pas être des Jeux. "J'ai encore du mal à accepter qu'un moment de négligence et un traitement médical inapproprié aient brisé mon rêve olympique", a lancé l'athlète après l'annonce, visiblement anéantie et incapable d'en dire plus.