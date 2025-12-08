Elle a eu une relation avec une star du foot portugais, Neymar impliqué... Qui est la compagne de Lando Norris ?

Le pilote britannique a été sacré champion du monde de Formule 1 et sa compagne fait parler d'elle.

Arrivé 3e au dernier GP de la saison à Abu Dhabi, Lando Norris a remporté son premier titre de champion du monde de Formule 1. Une consécration méritée au fil de la saison malgré un retour tonitruant de Max Verstappen, quadruple champion du monde. Mais depuis son titre, la compagne de Lando Norris fait parler d'elle en raison d'une ancienne relation...

Margarida "Magui" Corceiro partage la vie du pilote britannique depuis 2023 avant de se séparer en raison du souhait de Norris de se consacrer à sa carrière de pilote. La mannequin et influenceuse a également eu une relation par le passé avec la star du foot portugais, Joao Felix. Quelques mois avant leur rupture, l'influenceuse s'était retrouvée au cœur de rumeurs d'infidélité avec Neymar, au PSG à l'époque. Selon le site portugais Flash, la star auriverde aurait aimé plusieurs photos du mannequin sur les réseaux sociaux, au moment où cette dernière s'était rendue à Paris.

Cette dernière avait du prendre la parole pour mettre un terme aux rumeurs. "Vous savez déjà que je ne lis pratiquement plus rien de ce qui se dit sur moi dans la presse. D'abord, parce que 90 % du temps, ce qui est publié est un mensonge (à tel point qu'ils sont capables de sortir deux couvertures complètement contradictoires en deux jours), ensuite, parce que si c'est un mensonge, ça n'apporte rien de nouveau, ni à moi ni à vous. Allons-nous normaliser le regard critique porté sur une femme qui a des amis, qui est heureuse et qui vit sa vie ? Cela me semble injuste et déraisonnable. Je ne suis pas la seule à vivre cela, et je ne serai pas la dernière. J'espère simplement que mon témoignage vous aidera à réfléchir à ce sujet et à comprendre qu'il n'est pas normal de se priver d'amis ou de façonner sa vie simplement parce que la société l'entend ainsi ".