La BMW de Mbappé au Real est en vente et vous pouvez l'acquérir

Grâce au partenariat avec BMW, les joueurs du Real reçoivent une voiture tous les ans et bonne nouvelle, vous pouvez la conduire.

Kylian Mbappé a de nombreuses voitures et notamment parce que le Real a un partenariat annuel avec BMW qui leur offre des voitures personnalisées et presque uniques.

Et si vous êtes un amateur de belles voitures, sachez que vous pouvez désormais profiter de la toute première voiture du joueur français ! La BMW XM, flambant neuve, est un SUV hybride rechargeable de 653 chevaux , avec laquelle l'attaquant du Real Madrid a parcouru, seulement 14 000 kilomètres selon les dires de Marca. En revanche, il en a profité en tant que passager car Mbappé n'est pas titulaire du permis de conduire. La valeur marchande de la voiture l'année dernière était de 179 900 € , et elle était également équipée de plus de 11 000 € d'options selon les demandes du champion du monde. Son prix de vente actuel n'est toutefois pas connu.