La BMW de Mbappé au Real est en vente et vous pouvez l'acquérir
Grâce au partenariat avec BMW, les joueurs du Real reçoivent une voiture tous les ans et bonne nouvelle, vous pouvez la conduire.
Kylian Mbappé a de nombreuses voitures et notamment parce que le Real a un partenariat annuel avec BMW qui leur offre des voitures personnalisées et presque uniques.
Et si vous êtes un amateur de belles voitures, sachez que vous pouvez désormais profiter de la toute première voiture du joueur français ! La BMW XM, flambant neuve, est un SUV hybride rechargeable de 653 chevaux , avec laquelle l'attaquant du Real Madrid a parcouru, seulement 14 000 kilomètres selon les dires de Marca. En revanche, il en a profité en tant que passager car Mbappé n'est pas titulaire du permis de conduire. La valeur marchande de la voiture l'année dernière était de 179 900 € , et elle était également équipée de plus de 11 000 € d'options selon les demandes du champion du monde. Son prix de vente actuel n'est toutefois pas connu.
La voiture fait désormais partie de la gamme BMW Premium Selection, qui propose à ses clients des véhicules issus de l'écurie du Real Madrid… y compris celui de Mbappé. BMW propose actuellement 57 exemplaires de ce véhicule. Comme le détail le quotidien espagnol Marca, celle qui affiche le plus faible kilométrage est celle de Jesús Vallejo, une BMW i5 xDrive40 avec seulement 5 182 kilomètres au compteur . À l'inverse, celui qui semble avoir le plus apprécié sa voiture est Arda Guler , qui a parcouru près de 42 000 kilomètres à bord de sa BMW i7 xDrive60.