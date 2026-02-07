Ces gants magiques peuvent faire gagner des médailles d'or aux JO de Milan Cortina

Des gants étranges et méconnus pourraient faire la différence aux Jeux olympiques.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina sont le premier gros évènement sportif planétaire de l'année, avant la Coupe du monde de football qui rythmera le mois de juin et l'été. Quatre ans après Pékin et deux ans après Paris pour les JO d'été, les athlètes se retrouvent donc en Italie pour réaliser leur rêve olympique.

Et les JO d'hiver sont l'occasion de découvrir quelques sports particuliers, dans lesquels devenir champion olympique peut se jouer sur de petits détails à l'entraînement ou grâce à un équipement de pointe... Des gants bien étranges peuvent par exemple faire toute la différence et offrir de belles médailles aux lugeurs. "Pour prendre de la vitesse dès le départ, il faut une combinaison de course, des chaussures spécifiques, un casque avec visière… et des gants à pointes", explique la légende Felix Loch, triple champion olympique.

Contrairement aux gants classiques, les gants de luge de compétition possèdent des pointes sur l'extrémité des doigts, à l'image des pointes sur les chaussures d'athlétisme pour accrocher le sol. En luge, le mouvement très rapide pour se propulser est donc aidé par les pointes qui permettent une meilleure adhérence sur la glace.

Ces pointes métalliques, d'une longueur maximale de 5 millimètres et espacées de 2 millimètres, sont placées sur l'index, le majeur et l'annulaire. La paume est, quant à elle, renforcée pour assurer une prise ferme sur la luge. Et tout cela est bien évidemment fait sur mesure pour l'athlète.

Atteignant les 145 km/h, la luge est le sport le plus rapide des Jeux d'olympique d'hiver. Et à une telle vitesse, les athlètes prennent soin de bien préparer leurs gants car les pointes sont seulement posées comme de petites capsules sur les gants, puis maintenues à l'aide de ruban adhésif.

En principe, car chacun a sa propre technique. "J'utilise un mélange de Chatterton et de strap de hockey pour que les pointes épousent parfaitement la forme de mes doigts", a notamment expliqué l'Américaine Summer Britcher pour Team USA. Si vous voulez regarder ce sport spectaculaire pendant les JO, amusez-vous donc à regarder les athlètes préparer leurs gants, un petit spectacle à lui tout seul dans le grand show.