Les pierres de curling sont des objets très spéciaux : elles viennent d'un endroit bien précis

La pierre de curling est issue d'un lieu iconique et historique.

Le curling, ce sport des Jeux olympiques d'hiver si particulier, provoque toujours une immense curiosité lorsqu'une rencontre est diffusée à la télévision. Cette discipline, que l'on peut qualifier de "pétanque sur glace", est même considérée comme l'un des sports les plus populaires des JO d'hiver.

Sachez que ce sport est vieux, très vieux même. L'Ecosse est devenue le berceau du curling au XVIe siècle et a mis en place les premiers codes de la pratique avant d'édicter les règles du curling moderne en 1838, à Edimbourg, via le Grand Club Caledonian. Pour faire simple, chaque équipe dispose de 8 pierres. Les joueurs les lancent tour à tour sur la glace et voient leurs coéquipiers balayer en amont de sa trajectoire, pour contrôler la position et sa vitesse. On marque des points selon la proximité de ses pierres par rapport au centre d'une cible. L'équipe qui marque le plus de points après 8 à 10 manches gagne la rencontre.

Mais la particularité de ce sport provient bien évidemment de ses pierres, uniques et assez esthétiques. Si au début, ces dernières variaient, elles ont désormais des normes officielles et doivent peser entre 17,24 kg et 19,96 kg, poignée comprise, et leur hauteur ne doit pas dépasser 114 mm.

Chaque pierre de curling olympique vient d'Ailsa Craig, une petite île écossaise qui aurait été formée par des éruptions volcaniques, offrant un granit lice. Pourtant, le granit est accessible dans le monde entier, y compris en France. Mais pour le curling, rien ne remplace le granit d'Ailsa Craig. Il s'agit de l'un des granits les plus durs et purs au monde, conservant sa forme malgré l'humidité et la condensation de la glace, sur laquelle le curling est joué.

Pour créer la pierre, plusieurs types de granit sont utilisés. Le granit vert d'Ailsa Craig sert à fabriquer le corps de la pierre de curling. Du granit bleu, une autre pierre que l'on trouve à Ailsa Craig, est ensuite serti sur le corps de la pierre pour former la bande du dessous, la partie de la pierre en contact avec la glace.

Voilà pourquoi l'entreprise Kays Curling, qui fabrique des pierres de curling depuis 1851, fournit tous les organisateurs des JO d'hiver depuis la première édition, en 1924. "On n'a jusqu'à présent jamais trouvé aucun autre type de granit dans le monde qui convienne pour (faire) une pierre de curling", avait expliqué à l'AFP Jimmy Wyllie, l'ancien propriétaire de Kays Curling pour justifier cette production.