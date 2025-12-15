Avec sa floppée de villas et manoirs, l'empire immobilier de Cristiano Ronaldo dépasse ce que vous imaginez

Cristiano Ronaldo possède plusieurs maisons pour un total pharamineux.

Star portugaise ou star mondiale, c'est selon, Cristiano Ronaldo ne manque certainement de pas grand chose dans sa vie, du moins, nous pouvons le supposer. Légende du football, le quintuple Ballon d'or a un empire immobilier totalement fou d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros, avec des maisons, villas et manoirs en pagaille.

Sa première maison se situerait du côté de Cascais, à Quinta da Marinha, l'une des zones les plus prisées du Portugal. Il s'agit d'un bâtiment de trois étages de plus de 2 700 mètres carrés, situé sur un grand terrain, avec bien évidemment une grande piscine entre l'intérieur et l'extérieur et de nombreux avantages, comme l'explique AD magazine.

On parle également d'un garage impressionnant pouvant accueillir une vingtaine de voitures, sa grande passion. Mais aussi du mobilier de luxe et des matières nobles, comme du marbre italien. L'estimation du manoir ? Autour de 11 millions d'euros, une infime dépense sachant que le Portugais touche 350 euros par minute après son contrat mirobolant signé en Arabie Saoudite il y a quelques mois.

Et vous pouvez ajouter à cela d'autres biens comme un manoir de 9,8 millions d'euros à Madère, sa ville natale, un appartement de 18,6 millions d'euros dans la Trump Tower à New York et une villa à Marbella d'une valeur de près de deux millions d'euros. Et ce n'est pas encore tout...

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez, sa femme, ont également fait l'acquisition d'une villa à plusieurs dizaines de millions d'euros sur une île artificielle à Dubaï, sous forme d'hippocampe, appelée l'île des milliardaires. Une énième résidence secondaire.

A tout cela, il faut ajouter les petits voyages luxueux dans des endroits paradisiaques comme en Grèce, dans une demeure de 600 mètres carrés appelée Villa Methoni. Située à Costa Navarino, au sud-ouest du Péloponnèse, la maison se loue à hauteur de 8 000 euros la nuit. Comme le rappel Gala, le Portugais avait laissé près de 20 000 euros de pourboire pour le personnel tellement il avait apprécié le séjour.