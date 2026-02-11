Ils sont de retour ! Une énorme révolution se prépare dans cette discipline reine des JO d'hiver

L'une des disciplines stars des JO a droit à une nouveauté cette année.

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina ont déjà débuté. Pendant deux semaines, les sports d'hiver sont mis à l'honneur. Et l'une des disciplines collectives les plus importantes de ces JO d'hiver entame une révolution dans son organisation, de quoi ravir les fans.

Depuis plusieurs années, 12 ans exactement, le hockey sur glace ne comptait pas (ou plus) les joueurs de NHL (le championnat star à l'image de la NFL en football américain) dans les différents effectifs alignés aux JO. Un peu à l'image du foot, qui se prive des plus grandes stars du ballon rond leurs de Jeux. Mais en juillet dernier, la bonne nouvelle est arrivée, après un accord entre les différentes parties.

"Nous sommes heureux de confirmer que les joueurs de la LNH vont participer aux Jeux olympiques 2026. Les Olympiques vont mettre en vedette les habiletés et le talent des joueurs de la LNH sur la scène internationale", avait déclaré le commissaire de la LNH, Gary Bettman. "Ramener les meilleurs joueurs au monde aux Jeux olympiques 2026 est un pas de géant pour notre sport", a expliqué de son côté le patron du hockey international.

Mais pourquoi les meilleurs joueurs n'étaient pas présents ? En 2018, la Ligue avait refusé de les libérer, en prétextant que le marché sud-coréen (Pyeongchang) n'était pas stratégique pour son essor, alors qu'en 2022, le Covid 19 avait déjà empêché la NHL de libérer les joueurs, malgré les demandes des joueurs.

Pour 2026, les signaux étaient donc tous au vert... Ou presque. Pendant plusieurs mois des craintes sur la patinoire choisie auraient pu mettre un terme à l'accord, car cette dernière a mis du temps à être prête. Un doute subsistait sur la qualité de la glace. "Si les joueurs estiment que la glace n'est pas sûre pour jouer, alors nous ne jouerons pas. C'est aussi simple que cela", avait d'ailleurs lancé en décembre dernier Bill Daly, le commissaire adjoint de la ligue pro nord-américaine. Heureusement, tout s'est bien passé et la compétition a bien débuté avec les femmes dès le 4 février.